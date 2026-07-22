VIDEO | 'Red Bull wijst miljardenbod op Racing Bulls af' | GPFans Recap
VIDEO | 'Red Bull wijst miljardenbod op Racing Bulls af' | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
Red Bull heeft volgens The Times een overnamebod op Racing Bulls afgeslagen. Het gaat om een investeringsfonds uit Abu Dhabi dat interesse zou hebben gehad in het zusterteam.
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