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Mark Mateschitz, Max Verstappen, generic, 2025

VIDEO | 'Red Bull wijst miljardenbod op Racing Bulls af' | GPFans Recap

VIDEO | 'Red Bull wijst miljardenbod op Racing Bulls af' | GPFans Recap

Sebastiaan Kissing
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Red Bull heeft volgens The Times een overnamebod op Racing Bulls afgeslagen. Het gaat om een investeringsfonds uit Abu Dhabi dat interesse zou hebben gehad in het zusterteam.

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