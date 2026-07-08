Geruchten dat Max Verstappen de overstap gaat maken van Red Bull Racing naar McLaren groeien met de dag. Hoe meer ik erover nadenk, hoe logischer het klinkt dat we de viervoudig wereldkampioen in de nabije toekomst in het papajaoranje gaan zien. GPFans bekijkt de opties die Verstappen heeft.

Verstappen maakte zijn debuut in de Formule 1 in 2015 en dus is hij al bezig aan maar liefst zijn twaalfde seizoen. Alle Grands Prix die hij heeft verreden, zijn in dienst van Red Bull gekomen, waarvan het eerste seizoen plus vier races bij het zusterteam Toro Rosso. Dat kennen we tegenwoordig als Racing Bulls. Hij won direct zijn eerste Grand Prix voor het hoofdteam in Spanje in 2016 en inmiddels staat de teller op 71-zeges. Verstappen en Red Bull Racing kenden hun meest succesvolle periode van 2021 tot en met 2024 met vier achtereenvolgende WK-titels in de coureursstand. De Oostenrijkse formatie heeft de nieuwe technische reglementen van 2026 echter niet zo goed onder de knie als Mercedes, Ferrari en McLaren. Zet de trend zich zo voort, dan eindigt Verstappen als zevende in het wereldkampioenschap - zijn laagste positionering ooit voor Red Bull Racing. Ik ben ervan overtuigd geworden dat het tijd is voor verandering.

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Dit onderwerp is ook besproken in de podcast van het GPFans Raceteam. Beluister het hier. Verstappen heeft drie opties en die zetten we hieronder uitgebreid op een rijtje.

Met F1-pensioen en richting de GT3-racerij

Verstappen kan ervoor kiezen om met Formule 1-pensioen te gaan en over te stappen naar de GT3-racerij. Ik ben zelf op de Nürburgring geweest tijdens NLS2, de 24h Qualifiers en de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring om voor GPFans verslag te doen. Al mochten alleen Viaplay, de Duitse tv-zender en De Telegraaf-journalist Erik van Haren dicht bij hem komen, toch heb ik heel eventjes Max gesproken en heb ik hem kunnen zien. Het is duidelijk dat hij zich ontzettend gelukkig voelt op een baan als de Nürburgring Nordschleife en dat hij er erg veel voldoening uit haalt om teambaas en coureur te zijn van Verstappen Racing. Het team is niet alleen actief op de beruchte baan in de Eifel, maar ook in de GT World Challenge Europe powered by AWS. Langzaam maar zeker begint dat zich stapje voor stapje uit te breiden in een nauwe samenwerking met Mercedes-AMG.

Naast dat het hem meer plezier bezorgt om achter het stuur van een GT3-auto te kruipen in plaats een F1-bolide volgens de gehekelde technische reglementen, heeft hij ook eigenlijk niks meer te bewijzen in de koningsklasse van de autosport. Hij is al vier keer wereldkampioen geworden en heeft in 2021, in een één-op-één strijd, de coureur verslagen die op papier de beste is uit de geschiedenis van de Formule 1: Lewis Hamilton.

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Scheuren bij Red Bull zijn mogelijk te groot geworden

Verstappen kan er natuurlijk ook voor kiezen om te blijven zitten waar hij zit. Hij heeft nog een contract bij Red Bull Racing voor de komende twee en een halve seizoen en als hij dat wil verlengen, dan zou de energiedrankfabrikant daar meteen op springen. Natuurlijk zouden ze nooit hun stercoureur kwijt willen. De vraag is echter, wil Verstappen nog bij Red Bull blijven?

Aan de ene kant, juist omdat hij op het vlak van wereldkampioenschappen niks verder te bewijzen heeft, zouden andere uitdagingen hem bij het team kunnen houden. Misschien kan de Limburger veel voldoening halen uit het helpen van het verbeteren van de DM01-krachtbron van Red Bull Powertrains en Ford, of kijkt hij naar andere doelen die hij wil bereiken met het team waar hij ooit begonnen is.

Aan de andere kant is Red Bull ook niet meer wat het geweest is. Eigenlijk zit Verstappen al bij een 'nieuw' team. Adrian Newey en Rob Marshall zijn vertrokken en gebruiken hun ontwerptalenten nu bij Aston Martin en McLaren, respectievelijk. Jonathan Wheatley vertrok als sportief directeur en was eventjes de teambaas van Audi. Matt Caller, de nummer één-monteur, en motorengineer David Mart zijn tevens naar Audi overgestapt. Dit zijn weinig voorbeelden van wat uiteindelijk een enorme leegloop is. Christian Horner is ook al niet langer de teambaas, Helmut Marko heeft ontslag genomen en zijn persoonlijke race-engineer Gianpiero Lambiase heeft zijn handtekening bij McLaren gezet.

Tel dat allemaal bij elkaar op in de combinatie dat er tijdens de Britse Grand Prix niet naar Verstappen is geluisterd, en dan zie je toch de scheuren die zijn ontstaan binnen Red Bull Racing. Zo wilde Verstappen vanuit de pitstraat starten om in parc fermé de mogelijkheid te krijgen van alles aan de auto aan te passen, maar er wordt niet naar hem geluisterd. Laat dit nou ook de reden zijn dat hij ooit in gesprek is geraakt met Toto Wolff over een mogelijke toekomst bij Mercedes. En als we specifiek naar het weekend op Silverstone kijken, wat had Red Bull te verliezen? Dan start Verstappen maar vanuit de pitstraat, maar dan maak je meer nuttige testkilometers met een aangepaste bolide, en strijden om de wereldtitel doen ze toch al niet meer.

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'Verstappen gaat Lambiase volgen'

Als we de geruchten moeten geloven, dan begint McLaren een serieuze bestemming te worden voor de toekomst van Verstappen in de Formule 1. Waar ik er eerst van overtuigd was dat hij bij Red Bull moest blijven, omdat het heel bevredigend zou kunnen zijn om samen met het team te werken aan alle problemen en die te overwinnen, zie ik nu in dat het natuurlijk helemaal niet gaat slagen, als het team niet wil luisteren.

Red Bull is al meerdere jaren achteruit aan het gaan. Balansproblemen kwamen boven water halverwege 2024 en dat bleek aan upgrades in 2023 te liggen. Vervolgens verliest Verstappen het wereldkampioenschap in 2025 en nu staat hij slechts zevende in de tussenstand. De renstal gaat onderdoor aan een leegloop in Milton Keynes en ze moesten richting de nieuwe technische reglementen nog altijd gebruikmaken van een windtunnel die niet accuraat is.

McLaren boekt juist wel vooruitgang. Ze wonnen tussen de seizoensfinale van 2012 en de Grand Prix van Italië in 2021 geen enkele Grand Prix en podiumresultaten waren ook een zeldzaamheid. Onder leiding van CEO Zak Brown, teambaas Andrea Stella en ontwerper Rob Marshall hebben ze dat in de afgelopen vijf jaar rap omgedraaid met natuurlijk als hoogtepunten de constructeurskampioenschappen van 2024 en 2025, en de wereldtitel van Lando Norris vorig jaar. Ik hoor u al denken: 'Ja, maar McLaren heeft nu niet meer de beste auto.' Dat klopt, maar ze hebben wel de middelen om die weer te bouwen. Heeft Red Bull dat? Daar wordt steeds meer aan getwijfeld.

We moeten uiteraard niet vergeten dat Lambiase in 2028 naar het in Woking gevestigde team vertrekt. Hij en Verstappen zijn erg close en als ze verder willen samenwerken, dan is dat logisch, al is het dan maar bij een andere formatie.

Overigens heeft Verstappen via-via al linkjes met McLaren. De Verstappen Racing-wagen in de GT World Challenge wordt gerund door 2 Seas Motorsport. Daar is Isa Al Khalifa de eigenaar van. Deze sjeik maakt deel uit van de koninklijke familie van Bahrein en wie is de eigenaar van McLaren? De Mumtalakat Holding Company, wat de fonds van staatsrijkdommen is van Bahrein. Daar komt nog bij dat McLaren gaat instappen in de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship, dus als hij zich aansluit bij McLaren, krijgt hij misschien de mogelijkheid om Le Mans in het papajaoranje te doen.

Tel dit allemaal bij elkaar op en ik denk dat het dan als een heel logische stap klinkt voor Verstappen om bij McLaren te tekenen.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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