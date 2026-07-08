Felle kritiek op Formule 1 na GP Silverstone: "Ze zijn volledig de weg kwijt"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Heinz-Harald Frentzen is de koningsklasse van de autosport momenteel een technische ramp. De Duitser sluit zich daarmee volledig aan bij de felle kritiek van Max Verstappen op de nieuwe motorreglementen. Frentzen stelt dat de invloed van de coureur nagenoeg is verdwenen en dat de software tegenwoordig de uitslag van de races dicteert. Dat laat de voormalig Grand Prix-winnaar weten in een reactie op X.

De discussie over de huidige koers van de sport laaide het afgelopen raceweekend in Groot-Brittannië opnieuw op, nadat er vooral tijdens de sprintrace veel sprake was van zogeheten jojo-racen. Op het circuit van Silverstone kwamen de bekende problemen met de beperkte batterijcapaciteit duidelijk naar voren. Omdat de baan slechts zes remzones telt, waarvan de meeste vrij licht zijn, hadden de rijders grote moeite om voldoende energie terug te winnen en op te slaan. Dit resulteerde in inhaalacties met enorme snelheidsverschillen, simpelweg omdat de batterij van de verdedigende wagen leeg was. Voor Verstappen, die in zijn Red Bull Ford als vijfde over de streep kwam, was dit een herhaling van eerdere klachten dit seizoen.

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Software bepaalt de uitslag

De viervoudig wereldkampioen was na afloop dan ook niet te spreken over de gang van zaken op het circuit. "Als we de auto's laten zoals ze nu zijn, dan heeft het weinig zin om te racen", liet de Nederlander na de race optekenen. Frentzen reageerde vervolgens resoluut op de uitlatingen van de Red Bull-coureur. "Formule 1, word wakker! Het is een technische ramp. De coureurs hebben geen invloed meer. De software bepaalt de uitslag. Ze zijn de weg kwijt", aldus de uitgesproken ex-coureur.

Hoewel de vele inhaalacties door sommige toeschouwers als spectaculair worden ervaren, ziet Frentzen dat anders. Hij benadrukt dat het kunstmatige karakter van de huidige reglementen afbreuk doet aan de essentie van de sport. "Er zijn mensen die het leuk vinden, mijn dochters vinden het ook leuk. Maar dat betekent niet dat ze begrijpen wat er in deze sport gebeurt", verklaart hij.

De frustraties rondom de reglementen komen voor de kopman van de Oostenrijkse renstal in een toch al moeizaam jaar. Met de nieuwe krachtbron van Red Bull Ford kampt het team geregeld met betrouwbaarheidsproblemen en een gebrek aan pure snelheid. Waar de concurrentie grote stappen heeft gezet, bezet Verstappen momenteel slechts de zevende plaats in de WK-stand met een totaal van 76 punten. De achterstand op klassementsleider Kimi Antonelli, die namens Mercedes de ranglijst aanvoert, is inmiddels aanzienlijk. Het veld verplaatst zich later deze maand naar de Grands Prix van België en Hongarije, waar de renstal hoopt op beterschap.

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