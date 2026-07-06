Van Gerwen neemt het op voor Verstappen: "Dan wint hij met vijf vingers in zijn neus"
Van Gerwen neemt het op voor Verstappen: "Dan wint hij met vijf vingers in zijn neus"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen kende een moeizame middag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar Michael van Gerwen zorgde 's avonds alsnog voor Nederlands succes op Silverstone. De darter wist op het circuit het demonstratietoernooi 'A Night at the Darts' op zijn naam te schrijven en bracht daarmee toch nog een glimlach op de gezichten van de Nederlandse autosportfans.
Terwijl Verstappen in de 46e ronde van de race uitviel na een harde crash in de Stowe-bocht en als twintigste werd geklasseerd, beleefde Van Gerwen een uitstekende dag. De vieroudig wereldkampioen bleef na zijn nulscore steken op de zevende plaats in de WK-stand met 73 punten. Van Gerwen, momenteel de nummer vier op de PDC Order of Merit, vermaakte zich daarentegen opperbest in de paddock. De Vlijmenaar werd lachend gespot met zanger Lewis Capaldi en nam het later op de avond in het BOXPARK op tegen onder meer Luke Littler en Luke Humphries. In de finale rekende hij uiteindelijk succesvol af met Fallon Sherrock.
Magische combinatie
Voor de pijlengooier was het een bijzondere ervaring om zijn sport te combineren met het raceweekend, dat officieel in samenwerking met de PDC werd georganiseerd. "Darts en Formule 1, magische combinatie toch?", zo stelt Van Gerwen in Algemeen Dagblad. Hij keek zijn ogen uit op het beroemde circuit en genoot zichtbaar van de sfeer. "Superleuk, ik was hier nog nooit geweest." Ondanks zijn overwinning in de eindstrijd tegen Sherrock, wilde hij er niet te zwaar aan tillen. "Nee hoor, het is maar een demo hè. En het is een lange dag geweest voor iedereen, dus het zegt niet veel", aldus de darter.
Manchester United
Toch had Van Gerwen ook oog voor de sportieve malaise bij zijn landgenoot op de baan. Verstappen kampt dit seizoen met flinke tegenslagen en uitte eerder al felle kritiek op het beleid van Red Bull Racing en de tegenvallende snelheid van zijn auto. De darter deelt de pijn van de Nederlandse autosportliefhebbers. "Het is voor de Nederlandse Formule 1-fans een pijnlijk jaar. Het voelt een beetje zoals de laatste jaren van Manchester United", zo klinkt het uit de mond van de winnaar op Silverstone. Toch vond hij het geen dramadag voor Verstappen: "Slechte dag? Tot een paar rondjes voor het einde was hij nog op weg naar een podiumplek, dus dat was helemaal niet slecht. Max is een fenomeen. Zet iedereen in dezelfde auto en hij wint met vijf vingers in z’n neus”, grijnst hij. Maar ja, nieuwe reglementen hè. Die gaan mijn pet een beetje te boven, eerlijk gezegd.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen onthult dat hij Red Bull had gewaarschuwd vóór Britse GP: "Ik zei het nog"
- Gisteren 20:21
- 10
Verstappen neemt afstand van Red Bull na DNF: "Ik wil er niks mee te maken hebben"
- Gisteren 18:22
- 25
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Waarom de F1-wedstrijdleider in Abu Dhabi 2021 fout zat en op Silverstone correct handelde
VIDEO: Wolff belaagd door Formule 1-fans: "Teken Verstappen!"
Windsor: 'Verstappen kan waarschijnlijk zitje Russell bij Mercedes overnemen'
Verstappen moet maken dat hij weg komt bij Red Bull als hij nog wat wil in de Formule 1
Net binnen
Waarom de F1-wedstrijdleider in Abu Dhabi 2021 fout zat en op Silverstone correct handelde
- 19 minuten geleden
- 2
Van Gerwen neemt het op voor Verstappen: "Dan wint hij met vijf vingers in zijn neus"
- 52 minuten geleden
- 3
VIDEO: Wolff belaagd door Formule 1-fans: "Teken Verstappen!"
- 1 uur geleden
- 5
Begrip maar ook kanttekening bij frustratie Verstappen: "Max ging wél hard"
- 1 uur geleden
Lindblad haalt uit naar 'vreemde' F1-regels: 'Er gebeuren hele rare dingen'
- 2 uur geleden
- 1
Mol veegt reden FIA voor safety car-finish van tafel: "In het reglement staat..."
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- 30 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 juli