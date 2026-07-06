Max Verstappen kende een moeizame middag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar Michael van Gerwen zorgde 's avonds alsnog voor Nederlands succes op Silverstone. De darter wist op het circuit het demonstratietoernooi 'A Night at the Darts' op zijn naam te schrijven en bracht daarmee toch nog een glimlach op de gezichten van de Nederlandse autosportfans.

Terwijl Verstappen in de 46e ronde van de race uitviel na een harde crash in de Stowe-bocht en als twintigste werd geklasseerd, beleefde Van Gerwen een uitstekende dag. De vieroudig wereldkampioen bleef na zijn nulscore steken op de zevende plaats in de WK-stand met 73 punten. Van Gerwen, momenteel de nummer vier op de PDC Order of Merit, vermaakte zich daarentegen opperbest in de paddock. De Vlijmenaar werd lachend gespot met zanger Lewis Capaldi en nam het later op de avond in het BOXPARK op tegen onder meer Luke Littler en Luke Humphries. In de finale rekende hij uiteindelijk succesvol af met Fallon Sherrock.

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Magische combinatie

Voor de pijlengooier was het een bijzondere ervaring om zijn sport te combineren met het raceweekend, dat officieel in samenwerking met de PDC werd georganiseerd. "Darts en Formule 1, magische combinatie toch?", zo stelt Van Gerwen in Algemeen Dagblad. Hij keek zijn ogen uit op het beroemde circuit en genoot zichtbaar van de sfeer. "Superleuk, ik was hier nog nooit geweest." Ondanks zijn overwinning in de eindstrijd tegen Sherrock, wilde hij er niet te zwaar aan tillen. "Nee hoor, het is maar een demo hè. En het is een lange dag geweest voor iedereen, dus het zegt niet veel", aldus de darter.

Manchester United

Toch had Van Gerwen ook oog voor de sportieve malaise bij zijn landgenoot op de baan. Verstappen kampt dit seizoen met flinke tegenslagen en uitte eerder al felle kritiek op het beleid van Red Bull Racing en de tegenvallende snelheid van zijn auto. De darter deelt de pijn van de Nederlandse autosportliefhebbers. "Het is voor de Nederlandse Formule 1-fans een pijnlijk jaar. Het voelt een beetje zoals de laatste jaren van Manchester United", zo klinkt het uit de mond van de winnaar op Silverstone. Toch vond hij het geen dramadag voor Verstappen: "Slechte dag? Tot een paar rondjes voor het einde was hij nog op weg naar een podiumplek, dus dat was helemaal niet slecht. Max is een fenomeen. Zet iedereen in dezelfde auto en hij wint met vijf vingers in z’n neus”, grijnst hij. Maar ja, nieuwe reglementen hè. Die gaan mijn pet een beetje te boven, eerlijk gezegd.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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