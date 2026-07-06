Volgens Viaplay-analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde is de frustratie van Max Verstappen na zijn zware crash op Silverstone goed te begrijpen, al verschillen de meningen over de competitiviteit van de auto. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing vloog met een snelheid van ruim driehonderd kilometer per uur van de baan door een technisch probleem met zijn achtervleugel. In de nabeschouwing van de zender werd uitgebreid stilgestaan bij de oorzaak van de klapper en de felle boordradio's die daarop volgden.

Vrijwel direct na de impact in de grindbak liet de Limburger, die inmiddels tien jaar verbonden is aan de hoofdmacht van Red Bull, duidelijk van zich horen. "Ik zit vast", riep de coureur over de boordradio, waarna een verbale uitbarsting volgde richting zijn team. "Man, f*ck deze auto. F*ck! Ongeloofelijk. F*ck dit", foeterde de kopman van de Oostenrijkse renstal na het incident. Volgens voormalig Formule 1-coureur Albers viel er op dat moment weinig meer te redden voor de rijder. "Max ging er heel hard af. Hij stuurt in en krijgt een moment van overstuur. Hij moet corrigeren en stuurt dan weer in. De auto slaat daarna weer de andere kant op. Hij heeft geen schijn van kans", stelt de analist vast. "Je zou verwachten dat Max dit kan opvangen, dus ik heb niet het gevoel dat dit een rijdersfout is", voegt de oud-coureur daaraan toe.

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Begrip voor frustratie

Aan tafel in de studio van de streamingdienst klinkt vooral verbazing over de felheid waarmee de werkgever openlijk werd aangepakt. Presentatrice Amber Brantsen merkt op dat het een zeldzaamheid is dat het team op deze wijze wordt afgevallen. "Ik heb hem wel eens boos gehoord, maar hij valt nu openlijk zijn team af. Dat zie je niet vaak", stelt de presentatrice tijdens de uitzending. Van der Garde deelt die mening, maar toont tegelijkertijd begrip voor de explosieve reactie van de viervoudig kampioen. "Je weet dat als Max pissed is, dat hij ook echt pissed is. Ik snap ook wel waarom hij boos is. Als je dat probleem twee weekenden achter elkaar hebt, denk je ook wel: wat ben ik hier aan het doen? Ik rijd hier mijn ballen uit mijn broek voor het podium. Ze willen eerst geen motor wisselen, dan heb ik het achtervleugelprobleem... Hij is gewoon laaiend", verklaart de Amsterdammer. Bovendien reed de Red Bull-coureur op dat moment sneller dan concurrent Lewis Hamilton en lag een podiumplaats binnen handbereik. "Hij had in ieder geval een kans op het podium en dan gebeurt dit. Zonde", aldus Van der Garde.

Waar er volledige steun is voor de emotie van de rijder, plaatst Albers wel een kritische kanttekening bij de bewering dat de bolide niet competitief zou zijn. De analist zag namelijk wel degelijk een sterke race van de Nederlander voordat het noodlot toesloeg. "Ik ben het niet met Max eens als hij zegt dat hij niet competitief was", geeft Albers eerlijk toe. "Ik vond dat Max heel hard reed. De strategie van Red Bull was eigenlijk perfect", benadrukt de voormalig coureur over de tactiek van de renstal uit Milton Keynes. Wel denkt hij dat de formatie kritisch moet kijken naar de technische keuzes en afstellingen rondom de wagen. "Het kan ook een afstelling zijn. Het kan van alles zijn. Ik stond wel achter die beslissing die ze genomen hebben", legt de analist uit.

Toch sluit Albers af met een serieuze waarschuwing over de veiligheid, wat de uitbarsting van de kampioen in een breder perspectief plaatst. Het haperen van de achtervleugel op zulke hoge snelheden brengt enorme risico's met zich mee voor de coureur. "Ik snap wel waarom hij boos is", vervolgt Albers zijn betoog. "Hij rijdt 340 kilometer per uur op de rechte stukken. Dan kun je niet blijven experimenteren. Dat hebben we in Oostenrijk gezien. Hier zie je hetzelfde type bocht met dezelfde snelheid. De vleugel klapt wel dicht, maar toch niet helemaal, waardoor hij downforce mist. Dit is de befaamde bocht waar Michael Schumacher in 1999 geen remmen had. Hij brak zijn been daar, dus het kan ook heel anders aflopen", concludeert Albers over het gevaarlijke incident op het Britse circuit.

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