Vanwege de zeer hoge temperaturen die verwacht worden tijdens het aanstaande raceweekend in Oostenrijk, heeft de FIA zojuist laten weten dat het zogeheten Head Hazard-protocol in werking wordt gesteld.

De Formule 1 is afgereisd naar Oostenrijk, waar aankomend weekend een sprintweekend wordt verreden op de Red Bull Ring. Het evenement in Spielberg wordt een belangrijke hobbel voor thuisploeg Red Bull Racing. De formatie van Max Verstappen en Isack Hadjar introduceert hier een groot updatepakket, waarmee de RB22 voor het eerst dit jaar op het minimumgewicht moet worden gebracht. Of het pakket het gewenste effect heeft, zal een grote rol spelen in de beslissing van Verstappen om bij het team te blijven in 2027 of zijn opties in kaart te gaan brengen.

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Heat Hazard-protocol voor raceweekend Oostenrijk

Dit alles gaat gebeuren onder bijzonder warme omstandigheden. Op alle drie de dagen worden temperaturen van 32 tot en met 34 graden Celsius verwacht. Om deze reden heeft de FIA zojuist een Heat Hazard voor het raceweekend afgegeven, wat betekent dat er een aantal protocollen in werking worden gesteld. Zo zijn de teams nu verplicht om een koelsysteem in de cockpit van de auto te installeren. Dit bestaat onder andere uit een pomp die door middel van ruim 50 meter aan buizen koelvloeistof door een speciaal vest van de coureurs pompt.

Om het gewicht van dit koelsysteem te compenseren, wordt het minimumgewicht van de auto in de trainingen met twee kilo verhoogd. Voor de kwalificatie en de race wordt dit met vijf kilo verhoogd. Waar het koelsysteem verplicht is, mogen de coureurs zelf bepalen of ze ook een koelvest willen dragen. Als een coureur ervoor kiest dit niet te doen, moet er een halve kilo ballast aan de cockpit van de auto worden toegevoegd om het verschil te compenseren.

Verstappen geen voorstander

Verstappen heeft zich in het verleden al eens uitgesproken over dit protocol. De viervoudig wereldkampioen is er geen voorstander van. De buizen en bedrading die nodig zijn om het koelsysteem te laten werken, zorgen volgens Verstappen voor ongemak in de cockpit.

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