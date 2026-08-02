Max Verstappen mag dan momenteel van een vakantie in Italië genieten, de Formule 1-coureur zag zijn eigen GT3-team zaterdagavond een dominante overwinning boeken in Frankrijk. Op het circuit van Magny-Cours schreef Mercedes-AMG Team Verstappen Racing de eerste race van de GT World Challenge Europe Sprint Cup op zijn naam, wat op sociale media direct tot trotse reacties van de wereldkampioen en zijn ouders leidde.

De overwinning in de Franse ronde van het kampioenschap werd binnengesleept door Jules Gounon en Dani Juncadella. Gounon, die dit weekend invalt voor de herstellende Chris Lulham, trainde de Mercedes-AMG GT3 Evo met startnummer 3 naar poleposition. Tijdens de een uur durende race op zaterdag gaf het duo de leiding geen moment meer uit handen. Uiteindelijk kwam de bolide, die operationeel wordt gerund door partner 2 Seas Motorsport, met een voorsprong van ruim tweeënhalve seconde als eerste over de eindstreep. Het betekende de allereerste algemene zege voor de formatie van Verstappen in deze raceklasse.

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Veel felicitaties

Het succes van de equipe bleef binnen de autosportfamilie niet onopgemerkt. De teameigenaar liet online weten "zo trots" te zijn op de prestatie van zijn renstal. Naast de lofzang van de Red Bull Racing-coureur zelf, deelde ook vader Jos Verstappen via sociale media zijn complimenten uit aan het winnende team. Moeder Sophie Kumpen sloot zich eveneens aan bij de feestvreugde; zij reageerde op het platform met een reeks applaushandjes om de overwinning te vieren. Ook Victoria Verstappen is van de partij met felicitaties.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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