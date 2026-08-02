Familie Verstappen enorm trots na prachtige GT3-zege: "Geweldig gedaan allemaal"
Familie Verstappen enorm trots na prachtige GT3-zege: "Geweldig gedaan allemaal"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen mag dan momenteel van een vakantie in Italië genieten, de Formule 1-coureur zag zijn eigen GT3-team zaterdagavond een dominante overwinning boeken in Frankrijk. Op het circuit van Magny-Cours schreef Mercedes-AMG Team Verstappen Racing de eerste race van de GT World Challenge Europe Sprint Cup op zijn naam, wat op sociale media direct tot trotse reacties van de wereldkampioen en zijn ouders leidde.
De overwinning in de Franse ronde van het kampioenschap werd binnengesleept door Jules Gounon en Dani Juncadella. Gounon, die dit weekend invalt voor de herstellende Chris Lulham, trainde de Mercedes-AMG GT3 Evo met startnummer 3 naar poleposition. Tijdens de een uur durende race op zaterdag gaf het duo de leiding geen moment meer uit handen. Uiteindelijk kwam de bolide, die operationeel wordt gerund door partner 2 Seas Motorsport, met een voorsprong van ruim tweeënhalve seconde als eerste over de eindstreep. Het betekende de allereerste algemene zege voor de formatie van Verstappen in deze raceklasse.
Veel felicitaties
Het succes van de equipe bleef binnen de autosportfamilie niet onopgemerkt. De teameigenaar liet online weten "zo trots" te zijn op de prestatie van zijn renstal. Naast de lofzang van de Red Bull Racing-coureur zelf, deelde ook vader Jos Verstappen via sociale media zijn complimenten uit aan het winnende team. Moeder Sophie Kumpen sloot zich eveneens aan bij de feestvreugde; zij reageerde op het platform met een reeks applaushandjes om de overwinning te vieren. Ook Victoria Verstappen is van de partij met felicitaties.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'
Net binnen
Verstappen Racing pakt eindelijk eerste zege, FIA-steward spreekt zich uit over Verstappen | GPFans Recap
- 55 minuten geleden
Briatore doet bizarre F1-voorspelling: 'Teams over drie jaar 10 miljard dollar waard'
- 2 uur geleden
Familie Verstappen enorm trots na prachtige GT3-zege: "Geweldig gedaan allemaal"
- 3 uur geleden
Brundle ziet Sainz het zwaar hebben bij Williams: "Doodlopende weg"
- Vandaag 18:30
Croft zeer kritisch op Hamilton: "Lewis maakt slordige fouten"
- Vandaag 17:24
Verliezen dominantie Mercedes onder de loep: "Het loopt niet lekker samen"
- Vandaag 16:20
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije
- 31 juli
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli