Martin Brundle ziet Carlos Sainz momenteel op een doodlopend spoor bij het team van Williams. De Brit stelt dat de Spanjaard op een cruciaal moment in zijn loopbaan stagneert door de tegenvallende prestaties van de Britse renstal. Brundle verwacht dan ook dat de voormalig Ferrari-coureur nadrukkelijk om zich heen blijft kijken naar andere mogelijkheden.

Waar Sainz in zijn debuutjaar voor de formatie uit Grove nog twee podiumplaatsen behaalde, verloopt het huidige seizoen een stuk moeizamer. De nieuwe FW48 kampt met overgewicht en een gebrek aan neerwaartse druk, waardoor de teller bij het ingaan van de zomerstop op slechts zes WK-punten staat. De meervoudig racewinnaar heeft zijn management gevraagd om hem tot de zomerpauze buiten de geruchtenmolen te houden, zodat hij in deze periode in alle rust met teambaas James Vowles over de toekomst kan praten. Ondertussen wordt de coureur nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar het Formule 1-project van Audi.

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Doodlopende weg

Brundle benadrukt bij Sky Sports F1 dat de huidige situatie pijnlijk is voor Sainz. "Hij heeft zich er echt aan gecommitteerd, nietwaar?", stelt de 67-jarige Brit over de keuze voor Williams. "Hij besloot niet naar Audi te gaan, wat volgens mij wel was wat zijn vader wilde. Ze hebben daar een langdurige relatie met de familie. Ik kan me voorstellen dat Carlos zijn opties openhoudt. Het is frustrerend. Hij stagneert op een moment in zijn carrière en leven dat op zijn zachtst gezegd niet optimaal is", aldus Brundle. De commentator voegt eraan toe dat de rijder beter verdient: "Hij heeft een aantal briljante races gereden in een Ferrari. Ik denk dat hij hier op een doodlopende weg is beland", oordeelt de analist.

Williams-ellende

De terugval van Williams komt deels doordat het team de focus al vroeg verlegde naar de nieuwe technische reglementen, maar die gok heeft volgens Brundle verkeerd uitgepakt. "Ze zeiden: 'Kijk, we gaan 2025 opofferen vanwege de compleet nieuwe reglementen, de grootste regelwijziging in de geschiedenis van onze sport', maar de resultaten zijn uitgebleven", legt de voormalig coureur uit. "Wat vrij duidelijk is, en ik denk dat McLaren en andere teams daar ook achter zijn gekomen, is dat de dingen die je in de voorgaande vier seizoenen met grondeffect-auto's hebt geleerd en waarvan je dacht te weten hoe je een Formule 1-auto snel moest maken, niet werken op deze wagens. Ik vermoed dat Williams op datzelfde punt is beland", analyseert Brundle. "Ik denk dat de auto aan het begin van het seizoen behoorlijk zwaar was. Al met al kunnen ze alleen maar teleurgesteld zijn. Als je naar hun resultaten in de kwalificatie en de race kijkt, zie je veel dubbele cijfers. Ze eindigen altijd in de tienerposities en ik denk dat dat hun seizoen tot nu toe wel samenvat", besluit Brundle.

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