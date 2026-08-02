close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Carlos Sainz Jr.

Brundle ziet Sainz het zwaar hebben bij Williams: "Doodlopende weg"

Carlos Sainz Jr. — Foto: © IMAGO

Brundle ziet Sainz het zwaar hebben bij Williams: "Doodlopende weg"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Martin Brundle ziet Carlos Sainz momenteel op een doodlopend spoor bij het team van Williams. De Brit stelt dat de Spanjaard op een cruciaal moment in zijn loopbaan stagneert door de tegenvallende prestaties van de Britse renstal. Brundle verwacht dan ook dat de voormalig Ferrari-coureur nadrukkelijk om zich heen blijft kijken naar andere mogelijkheden.

Waar Sainz in zijn debuutjaar voor de formatie uit Grove nog twee podiumplaatsen behaalde, verloopt het huidige seizoen een stuk moeizamer. De nieuwe FW48 kampt met overgewicht en een gebrek aan neerwaartse druk, waardoor de teller bij het ingaan van de zomerstop op slechts zes WK-punten staat. De meervoudig racewinnaar heeft zijn management gevraagd om hem tot de zomerpauze buiten de geruchtenmolen te houden, zodat hij in deze periode in alle rust met teambaas James Vowles over de toekomst kan praten. Ondertussen wordt de coureur nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar het Formule 1-project van Audi.

Doodlopende weg

Brundle benadrukt bij Sky Sports F1 dat de huidige situatie pijnlijk is voor Sainz. "Hij heeft zich er echt aan gecommitteerd, nietwaar?", stelt de 67-jarige Brit over de keuze voor Williams. "Hij besloot niet naar Audi te gaan, wat volgens mij wel was wat zijn vader wilde. Ze hebben daar een langdurige relatie met de familie. Ik kan me voorstellen dat Carlos zijn opties openhoudt. Het is frustrerend. Hij stagneert op een moment in zijn carrière en leven dat op zijn zachtst gezegd niet optimaal is", aldus Brundle. De commentator voegt eraan toe dat de rijder beter verdient: "Hij heeft een aantal briljante races gereden in een Ferrari. Ik denk dat hij hier op een doodlopende weg is beland", oordeelt de analist.

Williams-ellende

De terugval van Williams komt deels doordat het team de focus al vroeg verlegde naar de nieuwe technische reglementen, maar die gok heeft volgens Brundle verkeerd uitgepakt. "Ze zeiden: 'Kijk, we gaan 2025 opofferen vanwege de compleet nieuwe reglementen, de grootste regelwijziging in de geschiedenis van onze sport', maar de resultaten zijn uitgebleven", legt de voormalig coureur uit. "Wat vrij duidelijk is, en ik denk dat McLaren en andere teams daar ook achter zijn gekomen, is dat de dingen die je in de voorgaande vier seizoenen met grondeffect-auto's hebt geleerd en waarvan je dacht te weten hoe je een Formule 1-auto snel moest maken, niet werken op deze wagens. Ik vermoed dat Williams op datzelfde punt is beland", analyseert Brundle. "Ik denk dat de auto aan het begin van het seizoen behoorlijk zwaar was. Al met al kunnen ze alleen maar teleurgesteld zijn. Als je naar hun resultaten in de kwalificatie en de race kijkt, zie je veel dubbele cijfers. Ze eindigen altijd in de tienerposities en ik denk dat dat hun seizoen tot nu toe wel samenvat", besluit Brundle.

Gerelateerd

Carlos Sainz Williams

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Vowles neemt Sainz in bescherming na crash met Piastri: 'Alonso moest eerder aan de kant'

Vowles neemt Sainz in bescherming na crash met Piastri: 'Alonso moest eerder aan de kant'

  • 30 juli 2026 20:11
Steiner stipt Audi als optie voor Russell aan: 'Hij wil niet zijn hele carrière naast Kimi rijden'

Steiner stipt Audi als optie voor Russell aan: 'Hij wil niet zijn hele carrière naast Kimi rijden'

  • 31 juli 2026 15:32
Coureurs tasten in het duister over carrière Verstappen: 'Iedereen wordt daar ontslagen'

Coureurs tasten in het duister over carrière Verstappen: 'Iedereen wordt daar ontslagen'

  • 31 juli 2026 10:32
Croft zeer kritisch op Hamilton: "Lewis maakt slordige fouten"

Croft zeer kritisch op Hamilton: "Lewis maakt slordige fouten"

  • 1 uur geleden
Verliezen dominantie Mercedes onder de loep: "Het loopt niet lekker samen" Podcast

Verliezen dominantie Mercedes onder de loep: "Het loopt niet lekker samen"

  • 3 uur geleden
FIA-steward Liuzzi looft 'oorlogsmachine' Verstappen: "Hij maakt het ons moeilijk"

FIA-steward Liuzzi looft 'oorlogsmachine' Verstappen: "Hij maakt het ons moeilijk"

  • Vandaag 15:15

Net binnen

17:24
Croft zeer kritisch op Hamilton: "Lewis maakt slordige fouten"
16:20
Podcast
Verliezen dominantie Mercedes onder de loep: "Het loopt niet lekker samen"
15:15
FIA-steward Liuzzi looft 'oorlogsmachine' Verstappen: "Hij maakt het ons moeilijk"
14:11
Helmut Marko speelde cruciale rol in het realiseren van de Dutch Grand Prix
13:07
Prins Bernhard geeft zichzelf schouderklopje: "Beste GP-evenement in de geschiedenis"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

Gisteren 08:01
Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel" GT3-plannen 2027

Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"

29 juli 2026 19:54
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien? 24h Nürburgring

ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?

28 juli 2026 12:31
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?' Podcast

FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'

28 juli 2026 06:57
Ontdek het op Google Play
x