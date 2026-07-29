Prins Bernhard van Oranje blikt met grote trots terug op de organisatie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. In een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine stelt de voormalig mede-eigenaar van het circuit dat de organisatie jarenlang een evenement van ongekend niveau heeft neergezet.

"We hebben jarenlang het beste Formule 1-evenement in de geschiedenis van de Formule 1 georganiseerd", aldus de initiatiefnemer achter de terugkeer van de koningsklasse naar Nederland. Eerder deze week werd bekend dat de prins afscheid neemt van al zijn zakelijke belangen. Zijn aandelen in Circuit Zandvoort, het Media Park in Hilversum, IT-bedrijf Levi9 en zijn volledige vastgoedportefeuille zijn overgedragen aan zijn vaste zakenpartners Menno de Jong en Coen Groeneveld. Hiermee komt de officiële eigendomsstructuur van het duincircuit volledig in handen van De Jong en Groeneveld via hun onderneming Chapman Andretti Partners. De ex-eigenaar wil zijn vrijgekomen kapitaal en aandacht voortaan richten op nieuwe investeringen in kunstmatige intelligentie en technologische innovatie.

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Impact op Nederland

Ondanks zijn vertrek als aandeelhouder blijft de 56-jarige nauw betrokken bij de voorbereidingen op de laatste editie van de Dutch Grand Prix, die op 23 augustus op de kalender staat. Terugblikkend op de afgelopen jaren benadrukt hij de grote invloed die het evenement heeft gehad. "Met Zandvoort hebben we veel impact gemaakt. Twee kanten op: richting Nederland en de wereld én richting de sport. Met Nederland hebben we in de breedste zin, van bedrijven tot fans, laten zien wat we kunnen", legt hij uit. Daarbij steekt hij ook de loftrompet over het publiek: "Zonder onze oranje fans was dat overigens nooit gelukt. Het zijn waanzinnig mooie jaren geweest. De Dutch GP is een prachtig visitekaartje voor Nederland geweest".

Nationaal erfgoed

De weg naar het succesvolle Formule 1-evenement ging in de beginfase echter gepaard met de nodige twijfels vanuit de buitenwacht. "Voordat de Formule 1 naar Nederland kwam, verklaarde menigeen ons voor gek. Veel mensen zeiden: dat moet je niet willen, dan ga je failliet. Maar we hebben het toch geflikt", blikt hij terug op de opstartfase. De prins beschouwt het resulterende evenement als een blijvende toevoeging aan de Nederlandse sportgeschiedenis. "Ik zie het circuit als een stukje nationaal erfgoed, waaraan we met de terugkeer van de Formule 1 een nieuw hoofdstuk hebben toegevoegd. Het is nu tijd voor de volgende hoofdstukken", besluit hij.

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