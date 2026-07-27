Prins Bernhard van Oranje-Nassau heeft per direct afscheid genomen van al zijn zakelijke belangen in Circuit Zandvoort. De voormalig eigenaar heeft zijn aandelen in het Noord-Hollandse circuit overgedragen aan zijn zakenpartners, waarmee er een einde komt aan zijn actieve rol binnen de organisatie. De prins wil zich de komende tijd volledig richten op nieuwe technologische projecten, zo meldt de woordvoerder via een verklaring.

Via een persbericht liet de woordvoerder van de prins weten dat de aandelen in Chapman Andretti Partners, de vennootschap waarmee Circuit Zandvoort in 2016 werd overgenomen, volledig zijn overgedragen aan Menno de Jong en Coen Groeneveld. Hoewel Bernhard geen eigenaar meer is, blijft hij op persoonlijke titel wel betrokken bij de autosport. Financiële details over de transactie zijn niet bekendgemaakt.

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Prins neemt afscheid van vastgoed en focust op AI

Niet alleen neemt de prins afscheid van Circuit Zandvoort. Ook zijn belangen in het Media Park in Hilversum en IT-bedrijf Levi9 draagt hij over aan zijn zakenpartners. Daarnaast verkoopt hij zijn volledige portefeuille aan particulier en commercieel vastgoed. Daarmee zet hij een punt achter zijn activiteiten in de vastgoedwereld en wil hij zich volledig richten op kunstmatige intelligentie en technologische innovatie.

Voor Circuit Zandvoort verandert er voorlopig weinig. De dagelijkse leiding blijft in handen van algemeen directeur Robert van Overdijk, die in mei 2024 al mede-eigenaar werd. De organisatie werkt momenteel toe naar de laatste Formule 1-race op Zandvoort, die eind augustus wordt verreden. Daarna richt het circuit zich op andere grote evenementen, waaronder de komst van de Formule E.

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