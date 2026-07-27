Antonelli kan leven met uitslag in Hongarije: "Vorm van schadebeperking"

Kimi Antonelli kijkt met een tevreden gevoel terug op de Grand Prix van Hongarije. De negentienjarige Mercedes-coureur ziet zijn behaalde podiumplaats op de Hungaroring als een belangrijke vorm van schadebeperking. Met een verder uitgebouwde voorsprong in het wereldkampioenschap gaat de Italiaan met een gerust hart de zomerstop in.

De rijder, die bezig is aan zijn tweede seizoen in de koningsklasse, kende een uitdagend weekend in Boedapest. Vanwege een gridstraf voor het onvoldoende afremmen onder de gele vlag moest hij de race vanaf de zevende startplek aanvangen. Uiteindelijk wist hij zich naar voren te knokken en als derde de eindstreep te passeren, achter racewinnaar Lando Norris en Max Verstappen. Doordat zijn naaste belager Lewis Hamilton niet verder kwam dan de vijfde plaats, is het gat in de WK-stand gegroeid naar exact vijftig punten in het voordeel van de Mercedes-coureur. Antonelli kan dan ook niet ontevreden zijn met de afloop van het weekend.

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Antonelli wist af te rekenen met Ferrari's

Na afloop van de race blikte de kampioenschapsleider terug op een fysiek en tactisch zware middag. "Het was een zware race. Het was heel lastig om in te halen, dus we moesten iets met de strategie doen", legt hij uit. Aanvankelijk probeerde het team de wedstrijd uit te rijden met slechts één pitstop. "Ik probeerde voor de eenstopper te gaan, maar ze vertelden me dat de band te veel op de limiet zat, dus maakten we een stop. Toen de twee Ferrari's tijdens de Virtual Safety Car naar binnen gingen, wist ik dat het heel zwaar zou worden. Ik reed op de harde band en zij op de zachte. Gelukkig wisten we ze achter ons te houden", aldus Antonelli.

De derde plaats in Hongarije past in een indrukwekkende reeks voor het talent. In de eerste elf races van het seizoen stond hij maar liefst negen keer op het podium, waarvan zes keer als overwinnaar. Met 219 verzamelde punten is hij momenteel de te kloppen man in de Formule 1. Het team van Mercedes gaat daarnaast ook aan de leiding in het constructeurskampioenschap.

Klaar voor de tweede seizoenshelft

Gevraagd of hij had verwacht halverwege het jaar in deze luxepositie te verkeren, reageert hij nuchter. "Nee, niet echt. Natuurlijk ben ik erg blij en dit is de beste manier om de zomerstop in te gaan", vertelt de Italiaan. De blik gaat nu langzaam richting de hervatting van het seizoen, dat eind augustus verdergaat met de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. "Ik denk dat vandaag een flinke vorm van schadebeperking was. We moeten blijven pushen, want de tweede seizoenshelft gaat zwaar worden, maar we gaan ons best doen", besluit hij.

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