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Max Verstappen, generic, Belgian GP, 2026, Red Bull

VIDEO | Verstappen ontdekt flinke schade aan RB22 na race in Hongarije

VIDEO | Verstappen ontdekt flinke schade aan RB22 na race in Hongarije

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen onthult dat er een gat in zijn bodywork zat, dat hij ontdekte toen hij na afloop van de race zijn RB22 bekeek en Toto Wolff is boos op de race-engineers, die hun coureurs niet op tijd gehoor lieten geven aan de blauwe vlaggen op de Hungaroring.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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