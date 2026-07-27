Max Verstappen onthult dat er een gat in zijn bodywork zat, dat hij ontdekte toen hij na afloop van de race zijn RB22 bekeek en Toto Wolff is boos op de race-engineers, die hun coureurs niet op tijd gehoor lieten geven aan de blauwe vlaggen op de Hungaroring.

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