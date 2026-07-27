Verstappen roept op tot straf voor collega's: "F*cking belachelijk van die imbecielen!"
Verstappen roept op tot straf voor collega's: "F*cking belachelijk van die imbecielen!"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen liet tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije, ondanks een tweede plaats, flink van zich horen via de boardradio. De Red Bull Racing-coureur kwam op een gegeven moment vast te zitten achter Liam Lawson en Arvid Lindblad, de jongelingen van het zusterteam, en bestempelde hen als "imbecielen".
Verstappen klokte de zesde tijd in de kwalificatie, maar profiteerde van gridstraffen voor Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli en mocht daarom als vierde starten. Een slechte start van Charles Leclerc bezorgde hem direct de derde positie achter de twee McLarens. Na een prachtige inhaalactie op Hamilton, die door een undercut eventjes voor hem terecht was gekomen, en door de uitvalbeurt van Oscar Piastri werd Verstappen uiteindelijk tweede op de Hungaroring achter winnaar Lando Norris.
Verstappen roept op tot straf
Een gemakkelijke race was het niet voor de viervoudig wereldkampioen. Niet alleen werkte de balans van de RB22-bolide niet mee, hij kreeg ook te maken met achterblijvers die niet aan de kant wilden. Piastri ondervond eerder al hetzelfde probleem met Carlos Sainz, die zelfs tegen de Australiër was opgereden. In het geval van Verstappen ging het om Racing Bulls-duo Lawson en Lindblad.
Lawson ging in de slotfase voorbij aan Gabriel Bortoleto voor de negende positie om vervolgens de aanval in te zetten bij zijn teamgenoot. In ronde 63 van 70 ging de Nieuw-Zeelander aan de rookie voorbij, maar de inhaalactie gebeurde recht voor de neus van Verstappen, die op zijn beurt de druk van Antonelli en Hamilton voelde.
Terwijl Lawson de achtste plek pakte door in bocht twee Lindblad te pakken, was Verstappen aan het schelden en tieren op de boardradio. "Zij moeten hier echt een straf voor krijgen. Dit is f*cking belachelijk... Imbecielen! Mijn God..."
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