Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje

Het opwarmen zat erop en om 16:00 uur was het tijd voor de zeer belangrijke kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. Na een zinderende en spannende sessie ging de felbegeerde pole position naar Lando Norris na een behoorlijke chaos in de laatste runs van Q3.

Na de eerste drie vrije trainingen was het tijd voor het échte werk en begonnen alle coureurs vol goede hoop aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. In de eerste trainingen viel het op dat het voorin vrij dicht bij elkaar lag met z'n allen en dus leek het erop dat er meerdere kapers op de kust lagen voor de voorste plekken. McLaren, Ferrari, Mercedes en wellicht toch ook Max Verstappen moesten we allemaal tot de kanshebbers rekenen. Met een temperatuur van 26 graden Celsius en asfalttemperatuur van 49 graden Celsius was het behoorlijk warm op de Hungaroring.

Artikel gaat verder onder video

Aston Martin doet het

Met die achterliggende informatie begonnen we dus aan Q1, waarin uiteraard het uiteraard vooral zou gaan om wie er door konden stoten naar Q2. Vele ogen waren daarbij dit keer - voor de verandering - gericht op Aston Martin. Gewapend met grote updates leken de groene bolides het prima te doen in de eerste trainingen en mocht er zelfs wel gedroomd worden van het doorstoten naar de volgende sessie. Al vroeg in de sessie kregen we te zien dat toch ook de welbekende track limits een belangrijke rol zouden gaan spelen in deze kwalificatie, want Charles Leclerc zag zijn eerste run in rook opgaan na het afpakken van de tijd. Na de eerste runs was het Verstappen die met een 1:18.656 het voorlopig snelste leek.

Daar had Norris echter wat anders over te zeggen, want met een heerlijke ronde dook hij maar liefst ruim drie tienden onder Verstappen zijn tijd door. In de tweede runs moesten er een hoop rijders nog aan de bak en wisten veel rijders zich te verbeteren om uit de gevarenzone te springen. Alonso wist met een puike ronde richting P14 te klimmen en dus die felbegeerde Q2-sessie te behalen, een zeer welkome opsteker voor Aston Martin. Na een goede paar laatste rondjes van Alpine was het Oliver Bearman die het kind van de rekening bleek door de verbeterde Aston Martin. Hij wist samen met de beide Williams-wagens, Lance Stroll en de Cadillacs niet door te komen.

Spanning voor Antonelli

Zonder dus die zes rijders in het veld gingen we even later verder met Q2 om te bepalen wie er mee mocht gaan doen om de strijd om pole position. Verstappen leek er wederom prima bij te zitten in de eerste runs en knalde zijn Red Bull op dat moment op de derde plek, net achter Antonelli en de in bloedvorm verkerende Hamilton, die zijn wagen met een ijzersterke laatste sector op P1 wist te zetten. Isack Hadjar beleefde een momentje en kon zijn rondje niet volbrengen, waardoor hij wist dat hij aan de bak moest in de laatste runs van de tweede kwalificatiesessie op de Hungaroring.

Terwijl we eigenlijk een beetje tussen de eerste en tweede runs van de toppers zaten, kreeg Alonso het publiek op de banken met een heerlijke ronde waarmee hij zichzelf op P10 wist te posteren, al zou dat even later natuurlijk niet genoeg blijken. Hadjar, op tijd naar buiten gestuurd, stelde ook op een lege baan orde op zaken en ging naar de snelste ronde van het veld: 1:17.872. Verstappen volgde even later - op gebruikte banden - maar wist niet te verbeteren. De druk op Antonelli werd inmiddels immens, want zijn ronde werd verwijderd wegens de track limits. Terwijl Norris nog even de tijd van Hadjar verpulverde, wist Antonelli genoeg te doen en naar P7 te klimmen. Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon en Alonso haalden het niet.

Totale chaos in laatste runs

Tijd voor de laatste kwalificatiesessie met meerdere kapers op de pole-kust. Met zeer kleine marges vooraan was het dringen geblazen voor de plekken. Verstappen noteerde als eerste een tijd, maar werd al rap verbeterd door de McLarens. Norris verprutste eigenlijk de laatste bocht maar kwam toch met een razendsnel rondje op de proppen. Die hield echter geen stand, want het was Hamilton die voorlopig roet in de Wokingse eten kwam gooien met een uitermate snelle 1:17.219. Daarmee was het echter nog zeker niet beslist op de Hungaroring.

Met de gedachte dat de laatste Hamilton-pole precies drie jaar geleden - hier in Hongarije - plaatsvond, was het tijd voor de laatste runs van deze zinderende sessie. Opvallend genoeg leek de baan ineens een stuk langzamer geworden en bleken verbeteringen schier onmogelijk voor het veld. Omdat Verstappen ook nog eens spinde in de laatste bocht, moest de enige verbeterende man op dat moment - Antonelli - van het gas en zag hij ook zijn rondje in rook opgaan. Norris wist wonder boven wonder wél te verbeteren om Hamilton zijn droom stuk te slaan met minimaal verschil. Pole voor de regerend wereldkampioen. Russell, eindigend op P7, moest zijn auto aan het einde van het rechte stuk nog wel stilzetten, waarmee de chaos compleet was. Verstappen komt niet verder dan P6.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd