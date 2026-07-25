Hamilton en Antonelli naar stewards, spin van Verstappen speelt rol in FIA-onderzoek
Hamilton en Antonelli naar stewards, spin van Verstappen speelt rol in FIA-onderzoekMaak ons je Google-favoriet
In ieder geval Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli zijn op het matje geroepen bij de stewards van de FIA na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije. Onder andere de spin van Max Verstappen speelde een rol in de chaotische Q3-sessie op de Hungaroring en er lopen nu meerdere onderzoeken.
Niemand kon een verbetering vinden in de tweede run van de laatste kwalificatiesessie op Lando Norris na. Het was dan ook de McLaren-coureur die de pole position pakte. Zijn teamgenoot Oscar Piastri werd opgehouden door Lewis Hamilton in de eerste bocht, toen de Australiër aan een pushronde was begonnen. Hij bleef daardoor steken op de vijfde plaats. Hamilton is ondertussen naar de stewards gefloten en loopt het risico bestraft te worden voor het blokkeren van Piastri.
Gele vlaggen voor Verstappen
De zevenvoudig wereldkampioen is niet de enige die zich moet melden in het kamertje van de FIA. Hij wordt vergezeld door Antonelli, de huidige leider in de tussenstand. Hij wordt om twee redenen onderzocht. De Mercedes-coureur heeft mogelijk zijn tijd verbeterd onder gele vlaggen. Deze werden in de laatste bocht gezwaaid vanwege een spin van Max Verstappen. Tevens heeft de jonge Italiaan mogelijk te langzaam terug gereden naar de pitstraat.
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