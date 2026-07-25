Tom Hart is definitief de man die Gianpiero Lambiase gaat opvolgen als zijn vaste race-engineer, zo laat Max Verstappen zelf weten. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de huidige performance-engineer toe was aan een nieuwe uitdaging en dat de plannen voor zijn promotie binnen Red Bull Racing eerder dit jaar al zijn besproken.

Hoewel Lambiase nog tot eind volgend jaar aan het team verbonden blijft, is inmiddels bevestigd dat de engineer in 2028 de overstap maakt naar concurrent McLaren. Ondertussen is er een brede herstructurering bezig bij de Oostenrijkse formatie, en de leiding van Red Bull schakelt intern in om een opvolger van 'GP' naar voren te schuiven. Hart werkt al sinds januari 2020 nauw samen met Verstappen en stond eigenlijk op het punt om naar Williams te vertrekken, maar die transfer zou na ingrijpen van de top van het team geannuleerd zijn.

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Nieuwe rol voor Hart

Verstappen benadrukt in gesprek met Viaplay dat het vertrek van zijn huidige rechterhand geen verrassing meer was. "Uiteindelijk was het natuurlijk bekend dat 'GP' weggaat." Maar de Limburger merkte op dat Hart openstond voor een volgende stap binnen de organisatie. "Ik voelde wel een beetje aan Tom aan dat hij eigenlijk heel graag wilde blijven, maar wel in een andere rol. Rond Miami ga je natuurlijk wel een beetje het gesprek aan van: 'Wat denk je ervan als we dit of dat idee doen?' Toen merkte ik al dat hij er wel enthousiast over werd."

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Taken van Lambiase overnemen

Daarnaast wijst Verstappen op de specifieke kwaliteiten die hij in een engineer zoekt. "Er zijn heel veel goede engineers, maar ik heb altijd zoiets van: je moet niet te veel een nerd zijn", doelt hij op de balans tussen data en racegevoel. "Je moet het racen zelf begrijpen. Alleen maar achter de laptop kijken, dat kan ik zelf ook. Maar je moet wel gewoon het inzicht hebben om dingen goed te zien, zoals 'GP' dat natuurlijk ook heeft." Het is nog niet bekend wanneer Hart de taken van Lambiase overneemt. "Nu moeten we alleen kijken wanneer het juiste moment is om Tom er meer bij te gaan betrekken, zeg maar", aldus Verstappen.

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