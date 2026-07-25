GPDA-voorzitter Alexander Wurz vindt dat de onzekerheid rondom de toekomst van Max Verstappen logischerwijs vragen oproept. De Oostenrijker stelt dat de reglementswijzigingen van dit jaar wellicht te snel zijn doorgevoerd, wat de frustratie bij de Red Bull-coureur verklaart.

Dat laat hij weten in een uitgebreid interview met het Oostenrijkse oe24. De uitspraken van Wurz komen op een moment dat Verstappen zich in een uitdagende fase van zijn carrière bevindt. Voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije, die zondagmiddag om 15:00 uur van start gaat, bezet de Nederlander de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Red Bull Racing worstelt met de nieuwe motor- en chassisreglementen, waardoor de RB22 momenteel tekortkomt ten opzichte van concurrenten als Mercedes en McLaren. Hoewel Verstappen onlangs nog aangaf dat het team als een tweede familie voelt, blijft er volop speculatie over een mogelijke overstap.

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Begrip voor frustratie

Wurz toont dan ook begrip voor de huidige gemoedstoestand van de coureur. "Ik kan hem begrijpen", stelt Wurz. "Misschien hebben ze bij het reglement te veel en te snel veranderd", doelt hij op de ingrijpende technische wijzigingen van dit seizoen. De onrust rondom de stercoureur is volgens hem dan ook niet vreemd. "Als een van de hoofdrolspelers van de afgelopen jaren zijn toekomst in twijfel trekt, roept dat vragen op. De antwoorden kan alleen hij geven. Ik denk dat hij zelf nog niet precies weet waar de reis naartoe gaat. Maar ik ga ervan uit dat hij behouden blijft voor de Formule 1. We hebben hier immers de snelste en gaafste auto's", aldus Wurz.

Richting van Verstappen

Als voorzitter van de rijdersvakbond GPDA is Wurz nauw betrokken bij de discussies over de nieuwe regels, waarover coureurs zich eerder dit jaar al zeer kritisch uitlieten in hun onderlinge WhatsApp-groep. Wurz benadrukt dat de coureurs actief hebben ingegrepen om de situatie te verbeteren. "Zonder de inzet van de GPDA-groep was het reglement nooit gecorrigeerd", verklaart de voormalig coureur stellig. Toch verwacht de Oostenrijker dat de situatie de komende tijd verder zal stabiliseren, wat ook in het voordeel van Verstappen zou moeten werken. "Uit eerlijkheid richting de motorfabrikanten konden ze het niet radicaal veranderen, maar slechts stap voor stap. In de komende twee jaar gaat er nog veel gebeuren. Het aandeel van de verbrandingsmotor wordt weer groter, maar een hybride component zal blijven", legt Wurz uit. Hij ziet de sport dan ook de goede kant op bewegen. "We zien dat het reglement verbetert en weer in de richting gaat die hij zich wenst", sluit hij af, verwijzend naar de voorkeuren van Verstappen.

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