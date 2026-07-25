Het circuit van Imola is naar voren geschoven als een van de belangrijkste kandidaten om later dit jaar de seizoensfinale van de Formule 1 te organiseren, mochten de geplande races in het Midden-Oosten geen doorgang kunnen vinden, zo meldt The Race.

De Formule 1-top werkt momenteel aan oplossingen om de kalender op peil te houden. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar een rentree van de Grand Prix van Maleisië op 4 oktober om het gat van Bahrein op te vullen. Mochten de races in Qatar en Abu Dhabi, die momenteel voor eind november en begin december op de planning staan, daadwerkelijk worden geschrapt, dan wil de organisatie na de race in Las Vegas nog een extra evenement toevoegen. De oorspronkelijke datum van de race in Abu Dhabi, 6 december, geldt daarbij als het meest waarschijnlijke moment voor de vervangende seizoensfinale. Met de toevoeging van Maleisië en een eventuele vervanger in december blijft de teller dit seizoen op 22 races staan.

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Imola verdringt Portimão

Lange tijd leek het Algarve International Circuit in Portimão de beste papieren te hebben voor een race in december, mede door het gunstigere klimaat. Het Portugese circuit heeft inmiddels een contract op zak om in 2027 en 2028 de Grand Prix van Portugal te organiseren. De directie aldaar geeft er echter de voorkeur aan om de komende tijd geplande infrastructuurwerkzaamheden en upgrades aan de toeschouwersfaciliteiten af te ronden, om zo aan de moderne F1-standaarden te voldoen. Een onverwachte race in december zou deze verbouwingen te veel vertragen, waardoor de Formule 1 nu doorschakelt naar Imola. Er is vanuit de autosportbond FIA of het Formula One Management overigens nog geen officiële knoop doorgehakt over de definitieve locatie.

Logistieke uitdagingen

Een race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in december brengt wel de nodige logistieke en sportieve uitdagingen met zich mee. De gemiddelde maximumtemperatuur in de Italiaanse regio ligt in die maand rond de zeven graden Celsius, wat het opwarmen van de banden bijzonder lastig zal maken. Imola stond oorspronkelijk niet op de kalender voor dit seizoen, nadat het de afgelopen jaren wel meermaals als vervanger diende tijdens de coronapandemie en in 2022 een meerjarig contract tekende. In 2023 werd het evenement daar nog geschrapt vanwege zware overstromingen.

Italiaanse belangen

Toch zit er voor de commerciële rechtenhouder een logische en aantrekkelijke kant aan een seizoensafsluiter in Italië. Naast het feit dat Imola de thuisstad is van Formule 1-baas Stefano Domenicali, presteren de Italiaanse belangen dit seizoen uitstekend. Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli voert momenteel op dominante wijze het wereldkampioenschap aan met 204 punten, waarmee de negentienjarige Italiaan een ruime voorsprong heeft op Lewis Hamilton. Daarnaast is Ferrari, de huidige nummer twee in de stand met 285 punten, nog volop in de race voor de constructeurstitel.

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