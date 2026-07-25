Er zijn toch wel grote zorgen in Hongarije over de staat van sommige gedeelten van het asfalt op de Hungaroring, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Er laten stukken asfalt los en het wegdek is hobbelig, waardoor coureurs er zelfs last van krijgen, zo liet George Russell na de vrije trainingen op vrijdag weten.

De Hungaroring heeft de afgelopen jaren een flinke facelift ondergaan, maar dan gaat het voornamelijk over de faciliteiten rondom het circuit. Het circuit zelf is uiteraard hetzelfde gebleven, wel heeft de organisatie voor de Grand Prix van Hongarije sommige stukken van de baan voorzien van een nieuwe laag asfalt, maar dat begint op sommige plekken los te komen. Een soortgelijk incident zagen we ook in Monaco, tijdens de Grand Prix, waarbij Lance Stroll en Charles Leclerc hun race zagen eindigen in de muur, nadat er problemen waren met het wegdek.

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Asfalt laat los

De organisatie heeft in het verleden het rechte stuk van de Hungaroring al voorzien van een nieuwe laag asfalt, maar voor dit weekend zijn vooral de gedeelten tussen bocht 1 en bocht 12 onder handen genomen. Toch ervaren coureurs problemen met die gedeelten. Zo is er door de nieuwe laag asfalt niet alleen minder grip, maar lijkt het op sommige plekken ook af te brokkelen. De teams hadden, volgens het medium, in eerste instantie verwacht hun wagens vrij stijf te kunnen afstellen, maar door het nieuwe wegdek moesten ze terug naar de tekentafel.

Zorgen over Grand Prix

Daarnaast zijn er zorgen over de race van zondag. "Het probleem is dat, volgens sommige coureurs, het asfalt op verschillende plekken al verzakt is en de situatie morgen en tijdens de race van zondag nog zou kunnen verergeren", zo valt te lezen.

Kritiek

Russell was vrijdag bij Sky Sports F1 al kritisch: "Het was eerlijk gezegd een vreemde dag voor iedereen. Boedapest is een geweldig circuit om op te rijden, maar ze hebben de helft van de baan opnieuw geasfalteerd. Daardoor is het ontzettend hobbelig geworden en begint het asfalt in de laatste paar bochten zelfs alweer uit elkaar te vallen. Dat maakt het best lastig om op te rijden."

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