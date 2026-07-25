Newey weet niks over terugkeer Horner: "Ik hoor deze geruchten steeds"
Newey weet niks over terugkeer Horner: "Ik hoor deze geruchten steeds"Maak ons je Google-favoriet
Aston Martin-teambaas Adrian Newey heeft gereageerd op de aanhoudende geruchten over een mogelijke komst van Christian Horner naar zijn renstal. De voormalig teambaas van Red Bull Racing is sinds het aflopen van zijn concurrentiebeding in mei vrij om te gaan en staan waar hij wil, maar volgens Newey is Aston Martin momenteel zeer tevreden met de huidige directie.
De speculaties rondom de Britse oud-teambaas zwellen de laatste tijd flink aan in de paddock. Horner werd in juli 2025 ontslagen bij Red Bull Racing na een periode van interne onrust. Na een schikking van naar schatting tachtig tot honderd miljoen pond liep zijn verplichte verlofperiode eerder dit jaar af. Sindsdien is de voormalig CEO officieel een zogeheten 'free agent' en wordt hij veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar onder meer Alpine en Aston Martin. Bij die laatste renstal zou een hereniging met Newey in het verschiet liggen.
Geen commentaar
Tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Hongarije werd Newey gisteren geconfronteerd met de verhalen over zijn voormalige collega. De huidige operationeel en technisch leider van Aston Martin stelt echter van niets te weten. "Ik hoor deze geruchten over Christian steeds, maar ik kan daar verder geen commentaar op geven", laat Newey optekenen. "Ik weet daar eigenlijk helemaal niets van."
Tevreden met huidig management
Hoewel er binnen de renstal van Executive Chairman Lawrence Stroll wel degelijk gekeken wordt naar de efficiëntie van de organisatie, lijkt een prominente rol voor de Britse 'free agent' niet aan de orde. "Het enige wat ik kan zeggen, is dat we erg blij zijn met ons senior managementteam", vervolgt Newey zijn uitleg. "We voeren misschien wat kleine aanpassingen door, maar met het personeel dat we bij AMR hebben, zijn we zoals gezegd erg gelukkig."
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