Aston Martin toont nieuwe AMR26 in Hongarije: opvallende veranderingen gespot
Aston Martin toont nieuwe AMR26 in Hongarije: opvallende veranderingen gespotMaak ons je Google-favoriet
Hoewel Aston Martin op woensdag nog enige vertraging kende, is op donderdag de bevestiging gekomen dat het nieuwe pakket van de AMR26 is gearriveerd. De kiekjes laten radicale wijzigingen zien en ook heeft het team van Adrian Newey inspiratie opgedaan bij de rivalen.
De zogenoemde 'spec B'-versie van de AMR26 debuteert aankomend weekend op de Hungaroring. Het gewicht van de wagen zou moeten zijn gereduceerd. Daarnaast komt er een nieuwe versnellingsbak om de vele trillingen van eerder in het seizoen te verminderen. In Zandvoort wordt een permanente oplossing voor de trillingen verwacht.
Hanger flaps gespot op AMR26
In Hongarije heeft Aston Martin dus het nieuwe pakket meegenomen, waarbij er op de achtervleugel flapjes te zien zijn die doen denken aan de achtervleugel van Mercedes met de zogeheten 'hanger flaps'. Ook is er op aerodynamisch vlak veel veranderd. De luchtinlaten van de sidepods zijn aangepast en de vorm van de zogeheten 'water slide' is gewijzigd.
Tijdwinst
Het nieuwe pakket zou Aston Martin volgens AutoRacer zo'n twee seconden per ronde sneller maken dan tijdens de afgelopen races. Op basis van die eerdere races zou dat betekenen dat Aston Martin als absolute hekkensluiter door zou moeten stoten naar het randje van de top tien, dan wel net daarachter. Ook de andere teams zullen echter met verbeteringen komen.
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