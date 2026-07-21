Aston Martin blikt terug op schrijnende performance tijdens F1-weekend België
Aston Martin blikt terug op schrijnende performance tijdens F1-weekend BelgiëMaak ons je Google-favoriet
Aston Martin heeft teruggeblikt op de Grand Prix van België, waar het team een van de meest stroeve raceweekenden van het seizoen tot nu toe kende.
Op het iconische circuit van Spa vormden Fernando Alonso en Lance Stroll de allerlaatste startrij zondagmiddag, nadat beide coureurs in de kwalificatie minimaal twee seconden langzamer waren dan wie dan ook in het veld. Op zondag ging het de formatie eveneens niet voor de wind. Alonso kwam als negentiende over de streep, terwijl Stroll halverwege uitviel met een technisch probleem. Aston Martin begon op voorhand als een van de titelfavorieten aan het jaar, maar is door problemen aan zowel het chassis als de Honda-motor bij uitstek het langzaamste team op de grid.
Moeizaam weekend Aston Martin in België
"Het was geen makkelijke middag en we hadden niet de snelheid om mee te vechten", blikt teambaas Mike Krack terug. "Daarom hebben we geprobeerd te maximaliseren met wat we wel onder controle hadden: operationeel sterk staan en een goede strategie hanteren. Fernando is als negentiende over de streep gekomen, terwijl Lance na 25 ronden met een probleem aan de auto moest stoppen. De focus ligt nu op Boedapest, waar we een groot updatepakket voor de AMR26 introduceren."
Groot updatepakket in Hongarije
Dat updatepakket moet het leven een stuk makkelijker maken voor het team van Aston Martin. Het zou gaan om een groot aantal onderdelen ontworpen door Adrian Newey, waarmee de formatie volgens het geruchtencircuit maar liefst twee tot drie seconden hoopt te winnen. Dergelijke sprongen zijn ongehoord in de Formule 1, maar hetzelfde geldt voor de enorme achterstand van Aston Martin. Honda hoopt in Zandvoort met een update voor de motor te komen.
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