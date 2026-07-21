Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos neemt de druk vanuit Red Bull Racing op Max Verstappen toe om duidelijkheid te verschaffen over zijn toekomst. De analist verwacht dat de viervoudig wereldkampioen uiteindelijk weinig andere opties heeft dan zijn huidige verbintenis, die tot en met 2028 loopt, uit te dienen. Dat laat hij weten in de Pit Talk-Podcast.

De positie van de Nederlander staat volop in de schijnwerpers, mede door het naderende vertrek van Gianpiero Lambiase. De vaste race-engineer, die sinds 2016 de stem in het oor van Verstappen was, vertrekt uiterlijk begin 2028 naar McLaren om daar aan de slag te gaan als Chief Racing Officer. Als reactie daarop heeft teambaas Laurent Mekies de overstap van performance engineer Tom Hart naar Williams geblokkeerd, zodat hij gepromoveerd kon worden tot de opvolger van Lambiase. Dat dit een bewuste poging is om de stercoureur tevreden te houden, relativeert Doornbos. "Ik denk dat men daar iets te veel achter zoekt", stelt hij. "Het is vrij logisch dat ze naar een opvolger van Lambiase moeten zoeken", aldus de voormalig coureur.

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Doornbos verwacht dat de rol van de vertrekkende ingenieur snel zal veranderen nu zijn overstap naar de Britse concurrent vaststaat. "Hij vertrekt natuurlijk naar McLaren en krijgt nu al niet meer alle informatie uit de fabriek die hij misschien zou willen. Ze willen niets weggeven aan McLaren. Ik verwacht dat hij volgend jaar steeds minder vaak bij de races zal zijn", legt hij uit. Tegelijkertijd signaleert de analist dat het rommelt achter de schermen in Milton Keynes. "Er is nog steeds veel beweging binnen het personeel en er vertrekken ook nog altijd mensen", merkt Doornbos op. "Dat wordt niet altijd heel groot in de media gebracht, maar het gebeurt wel", voegt hij daaraan toe.

Weinig alternatieven voor Verstappen

Al die interne verschuivingen, gecombineerd met een RB22 die momenteel kampt met balansproblemen, zorgen ervoor dat het kamp rondom Verstappen de situatie scherp in de gaten houdt. "Er zijn miljoenen punten waar de engineers en het management van Max naar kijken", stelt Doornbos over de afwegingen van het management. "Moeten we blijven of moeten we vertrekken?" Toch lijken de deuren bij de concurrentie momenteel gesloten. McLaren-CEO Zak Brown is zeer tevreden met Lando Norris en Oscar Piastri, die onlangs zijn contract tot eind 2028 verlengde. Ook een overstap naar Mercedes lijkt complex, zeker met de aanwezigheid van toptalent Kimi Antonelli. Doornbos wijst op de risico's van twee kopmannen. "Toto Wolff weet hoe het is om twee supersterren binnen één team te hebben", stelt hij. "Dat brengt enorm veel spanning met zich mee", vervolgt de analist.

Druk vanuit Oostenrijk op Verstappen neemt toe

Alles overziend trekt de voormalig coureur een duidelijke conclusie over de nabije toekomst van de regerend wereldkampioen. "Ik denk daarom dat Max niet veel andere mogelijkheden heeft dan zijn contract bij Red Bull tot 2028 uit te dienen", luidt zijn oordeel. Wel benadrukt hij dat de leiding van het Oostenrijkse team, dat door de huidige prestaties en een ontsnappingsclausule in onzekerheid verkeert, snel antwoorden wil. "Ik begrijp dat vanuit Oostenrijk de druk op Max en zijn management toeneemt om een beslissing te nemen. Dat is ook eerlijk, want je kunt het team niet tot het laatste deel van het seizoen volledig in het duister laten", besluit Doornbos.

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