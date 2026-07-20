In GPFans Raceteam hebben presentator Sebastiaan Kissing en redacteur en algemeen Formule 1-expert Brian van Hinthum lovende woorden over voor Kimi Antonelli. De negentienjarige Mercedes-coureur, die momenteel riant aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap, maakt niet alleen op de baan indruk. Volgens de heren toont de Italiaan een volwassenheid die in schril contrast staat met het gedrag van Max Verstappen op diezelfde leeftijd.

Antonelli beleeft een uiterst dominant seizoen in de Formule 1. Na zijn recente overwinning tijdens de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps staat de teller inmiddels op zes zeges, waarmee hij het klassement aanvoert met 204 punten. Waar de Mercedes-rijder de successen aaneenrijgt, kent Verstappen een beduidend moeizamer jaar bij Red Bull Racing. De Nederlander worstelt met de betrouwbaarheid van de RB22 en bezet momenteel de zevende plaats in de tussenstand met 91 punten.

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Volwassen dingen

In de podcastaflevering benadrukt Van Hinthum hoe mentaal sterk de jonge koploper is. De verslaggever wijst op de toewijding van de tiener, die volgens hem onverstoorbaar blijft onder druk. "Het gaat ook om hoe het hier in het koppie zit. En je moet niet vergeten, die gast is negentien", stelt Van Hinthum. Kissing vult aan dat Antonelli weliswaar jong oogt, maar grootse dingen laat zien. Van Hinthum vervolgt: "Aan de ene kant is het een mannetje en je ziet het kind ook nog wel in hem, maar hij doet ondertussen zulke volwassen dingen. Eigenlijk contrasteert dat niet echt met elkaar", zo stelt hij. Naast zijn prestaties in de wagen roemen de podcastmakers de houding van de Italiaan naast de baan. Kissing zag hoe de Mercedes-coureur na het uitdelen van een paar paddockpassen aan fans uitgebreid de tijd nam voor zijn aanhang. "Hij is echt een van de sympathiekere, leukere jongens in de paddock", reageert Van Hinthum daarop.

Mentaal verder dan Verstappen

Wanneer de vergelijking wordt getrokken met de jonge jaren van Verstappen, zien de heren een duidelijk verschil in temperament. Waar de Red Bull-coureur in zijn beginjaren bekendstond om zijn agressieve rijstijl en opstootjes, blijft Antonelli ijzig kalm. "Als je dat heel basic gaat bekijken, is hij daarin al verder dan Verstappen zelf op zijn negentiende was. Want dat was nog een groot heethoofd, heel agressief op de baan", legt Van Hinthum uit. Kissing denkt meteen terug aan het beroemde incident met Esteban Ocon, waarbij Verstappen de Fransman in de haren vloog na zijn idiote actie in Brazilië. "Met bijna iedereen in de paddock had hij wel ruzie vroeger, met Vettel en Räikkönen. Een knokpartijtje met Ocon. Dat zie je Antonelli niet ineens doen", besluit Van Hinthum daar vervolgens op.

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