Max Verstappen kondigde aan dat hij, naast de huidige rijders die hij begeleidt, ook de vijftienjarige McLaren-talent Dries Van Langendonck onder zijn hoede gaat nemen. In België geeft de viervoudig wereldkampioen na een vraag van GPFans tekst en uitleg over het aantrekken van het jonge Belgische talent.

De Nederlander is naast zijn Formule 1-activiteiten ook bezig met zijn eigen raceteam, genaamd Verstappen Racing. De Red Bull-coureur rijdt onder die vlag ook in diverse GT3-races, waaronder de 24 uur van de Nürburgring, die in mei van dit jaar werd verreden. Daarnaast is het laten doorstromen van simcoureurs naar de echte racewereld altijd een ambitie van Verstappen geweest. Met Chris Lulham is die doelstelling gehaald en, los van de simcoureurs, hoopt de Nederlander jonge coureurs op weg te helpen.

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F1 is stipje op de horizon

De vijftienjarige coureur maakt deel uit van het opleidingsprogramma van McLaren, maar het team van Verstappen Racing zal de jongeling door de deal gaan begeleiden. Waar de lat voor Van Langendonck ligt, weet Verstappen momenteel nog niet: "Of dat ooit richting de Formule 1 gaat, weet ik niet. Voor mij moet het vooral iets zijn wat me enthousiasmeert en waarin ik echt potentieel zie. Dat gevoel heb ik nu met Dries. Het uiteindelijke doel is natuurlijk de Formule 1."

Behoeden voor foute keuzes

Toch is dat de wens van elke coureur en Verstappen wil vooral foute keuzes voorkomen: "We gaan er alles aan doen om hem daarbij te helpen door hopelijk de juiste keuzes te maken: in welke klassen hij rijdt, voor welke teams hij uitkomt en wat hij onderweg nodig heeft. We ondersteunen hem ook met simulatorwerk en proberen hem stap voor stap meer ervaring te laten opdoen."

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Verstappen: 'De pure snelheid is er bij Van Langendonck al'

Daarnaast benadrukt Verstappen dat Van Langendonck nog altijd een talent is en dat er nog veel moet worden bijgebracht: "Hij is pas vijftien jaar, dus er valt nog ontzettend veel te leren. Maar gelukkig is de pure snelheid er al. Vanuit mijn eigen GT3-project en de enduranceraces die ik in de toekomst zelf wil gaan rijden, wil ik hem daar ook bij betrekken. Er liggen nog veel mooie en interessante projecten in het verschiet."

Wel is het rauwe talent al gezien: "Voor een vijftienjarige is hij echt heel goed. Als ik hem vergelijk met mezelf op die leeftijd, dan is hij op hetzelfde punt echt ontzettend sterk."

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