Max Verstappen stapte zondag twee weken geleden met het stoom uit de oren uit zijn net gecrashte RB22 en blies vervolgens in de media die stoom af door te zeggen dat het team niet naar hem luistert. Na een weekendje rust is de ook het hoofd van de Nederlander weer een stuk koeler, zo vertelt hij in Spa-Francorchamps.

Verstappen leek - in dit toch al zo moeizame Formule 1-seizoen van 2026 - op Silverstone eindelijk onderweg naar een mooi resultaat. De Nederlander in zijn inconsistente Red Bull leek op weg naar een podium, totdat enkele ronden voor het vallen van de vlag het eerder geziene probleem met de vleugel terugkeerde en Verstappen zijn wedstrijd in tranen zag eindigen. De frustraties lagen hoog vlak na de finish en het was dan ook goed dat er even een weekje rust zat tussen Silverstone en Spa-Francorchamps.

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Snel weer aan de bak

In België blijkt de rust snel te zijn wedergekeerd, zo vertelt Verstappen in de Nederlandse mediasessie tegenover onder meer GPFans: "Ik was woensdag alweer meteen terug in de simulator. Op het moment als je uit de auto stapt, ben je er even klaar mee. Je gaat eraf door een probleem. Ik weet natuurlijk ook dat het team er alles aan doet om het op te lossen. Dat soort dingen zien zij ook niet graag gebeuren. Als het gebeurt, is het natuurlijk wel balen. Maar op woensdag was ik dus terug op de simulator. Het werk gaat gewoon door."

Niet met de vuist op tafel

Verstappen vertelt vervolgens ook of er dit keer uiteindelijk wél naar hem geluisterd is: "Ze hebben heel veel dingen onderzocht. Bepaalde dingen zijn conclusies uitgekomen en bepaalde dingen zijn nog lastiger te begrijpen. Het is wel allemaal opgenomen en we hebben het er wel over gehad." Mopperen over de dingen die hij twee weken terug in zijn frustraties riep, daar had hij geen zin meer in: "Als ik terugkom op de fabriek, ga ik niet zeggen dat ze niet luisteren. Zo gaan die gesprekken niet." Uiteindelijk genoot de viervoudig wereldkampioen in de tussentijd ook nog van de bruiloft van zijn zus, Victoria Verstappen: "Dat staat verder los van de resultaten en wat je hier doet. Het was een super mooie dag. Met familie, vrienden, een hele leuke dag.

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