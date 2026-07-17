Verstappen weer tot rust gekomen na Silverstone: 'Het team wil dit ook niet'
Verstappen weer tot rust gekomen na Silverstone: 'Het team wil dit ook niet'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen stapte zondag twee weken geleden met het stoom uit de oren uit zijn net gecrashte RB22 en blies vervolgens in de media die stoom af door te zeggen dat het team niet naar hem luistert. Na een weekendje rust is de ook het hoofd van de Nederlander weer een stuk koeler, zo vertelt hij in Spa-Francorchamps.
Verstappen leek - in dit toch al zo moeizame Formule 1-seizoen van 2026 - op Silverstone eindelijk onderweg naar een mooi resultaat. De Nederlander in zijn inconsistente Red Bull leek op weg naar een podium, totdat enkele ronden voor het vallen van de vlag het eerder geziene probleem met de vleugel terugkeerde en Verstappen zijn wedstrijd in tranen zag eindigen. De frustraties lagen hoog vlak na de finish en het was dan ook goed dat er even een weekje rust zat tussen Silverstone en Spa-Francorchamps.
Snel weer aan de bak
In België blijkt de rust snel te zijn wedergekeerd, zo vertelt Verstappen in de Nederlandse mediasessie tegenover onder meer GPFans: "Ik was woensdag alweer meteen terug in de simulator. Op het moment als je uit de auto stapt, ben je er even klaar mee. Je gaat eraf door een probleem. Ik weet natuurlijk ook dat het team er alles aan doet om het op te lossen. Dat soort dingen zien zij ook niet graag gebeuren. Als het gebeurt, is het natuurlijk wel balen. Maar op woensdag was ik dus terug op de simulator. Het werk gaat gewoon door."
Niet met de vuist op tafel
Verstappen vertelt vervolgens ook of er dit keer uiteindelijk wél naar hem geluisterd is: "Ze hebben heel veel dingen onderzocht. Bepaalde dingen zijn conclusies uitgekomen en bepaalde dingen zijn nog lastiger te begrijpen. Het is wel allemaal opgenomen en we hebben het er wel over gehad." Mopperen over de dingen die hij twee weken terug in zijn frustraties riep, daar had hij geen zin meer in: "Als ik terugkom op de fabriek, ga ik niet zeggen dat ze niet luisteren. Zo gaan die gesprekken niet." Uiteindelijk genoot de viervoudig wereldkampioen in de tussentijd ook nog van de bruiloft van zijn zus, Victoria Verstappen: "Dat staat verder los van de resultaten en wat je hier doet. Het was een super mooie dag. Met familie, vrienden, een hele leuke dag.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | VT1 Grand Prix België: Verstappen bovenaan, Hamilton op P2, Leclerc derde
- 1 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen
Bearman gaat in op Red Bull-geruchten voordat PR-persoon vragen afkapt: "Vleiend"
Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko
Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'
Net binnen
Verstappen en Red Bull verrassen met snelste tijd in eerste België-training
- 22 minuten geleden
Red Bull wisselt niet alleen power unit Hadjar, maar ook die van Verstappen
- 3 minuten geleden
LIVE (gesloten) | VT1 Grand Prix België: Verstappen bovenaan, Hamilton op P2, Leclerc derde
- 1 uur geleden
FIA deelt boete uit aan Ocon voor te laat komen bij de persconferentie
- 2 uur geleden
Russell lag niet wakker van Verstappen-geruchten: "Ik wist wat de realiteit was"
- 2 uur geleden
Leclerc keek vroeger anders naar Verstappen: 'Ik dacht dat hij een slecht persoon was'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 juli