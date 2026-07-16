Bearman gaat in op Red Bull-geruchten voordat PR-persoon vragen afkapt: "Vleiend"
Bearman gaat in op Red Bull-geruchten voordat PR-persoon vragen afkapt: "Vleiend"Maak ons je Google-favoriet
Ollie Bearman voelt zich vereerd door de recente geruchten die hem in verband brengen met een overstap naar Red Bull Racing. De jonge Brit, die momenteel bezig is aan zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1 bij Haas, benadrukt in aanloop naar de Grand Prix van België echter dat het vooralsnog enkel om speculaties gaat.
"Het is best vleiend om zoiets te horen, om op wat voor manier dan ook in verband te worden gebracht met een ongelooflijk succesvol team als Red Bull, ook al zijn het slechts geruchten", begint hij tegenover GPFans op Spa-Francorchamps. Maar zijn prioriteit ligt voorlopig elders. "Ik ben momenteel volledig gefocust op wat ik hier bij Haas doe." De toekomst van het talent is een veelbesproken onderwerp in de paddock. Volgens Sky Sports F1 houdt Red Bull Racing zijn verrichtingen nauwlettend in de gaten als mogelijke vervanger voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen beleeft een moeizaam seizoen en wordt eveneens omgeven door geruchten over een mogelijk vertrek.
Band met Ferrari
Omdat Bearman deel uitmaakte van het opleidingsprogramma van Ferrari, lijkt een toekomst bij de Scuderia een logischere stap. Gevraagd of hij zijn toekomst eerder bij Ferrari dan bij Red Bull ziet, reageert hij bevestigend. "Dat hoop ik wel. Ik heb daar niet de volledige zeggenschap over, maar Ferrari heeft me vanaf het allereerste begin vertrouwd, al vanaf de Formule 3, en me in 2024 in die auto gezet. Zij zijn echt de reden dat ik hier nu ben", legt hij uit. Hij viel twee jaar geleden in Saoedi-Arabië in voor Carlos Sainz, die langs de zijlijn stond vanwege een blindedarmontsteking, voordat hij bij Haas terechtkwam. Een directe overstap naar het fabrieksteam in Maranello lijkt op korte termijn echter geblokkeerd door de langdurige contracten van Lewis Hamilton en Charles Leclerc.
Geen contract voor 2027
Ondanks de sterke band met Ferrari is er nog geen duidelijkheid over de langere termijn. Bearman bevestigt dat hij na zijn huidige verbintenis nog nergens aan vastzit. "Op dit moment heb ik geen contract voor volgend jaar, dus ik tast nog in het duister", geeft hij eerlijk toe over 2027. Gevraagd naar of hij dan een echte 'free agent' is volgend jaar, verduidelijkt hij stellig: "Nee, dat is niet wat ik zei." Voordat GPFans en de andere aanwezige media verder konden ingaan op zijn exacte contractuele status, greep de PR-persoon van Haas in om direct een einde te maken aan de vragenreeks over zijn toekomst.
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