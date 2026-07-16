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Bottas in Barcelona

Bottas drukt geruchten over vroegtijdig Cadillac-vertrek de kop in: "Compleet onwaar"

Bottas in Barcelona — Foto: © IMAGO

Bottas drukt geruchten over vroegtijdig Cadillac-vertrek de kop in: "Compleet onwaar"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Valtteri Bottas heeft aan GPFans laten weten dat er absoluut geen sprake van een vroegtijdig vertrek bij het Cadillac F1 Team. De Fin die in aanloop naar het debuutseizoen van de Amerikaanse renstal een tweejarig contract zou hebben getekend, reageert stellig op de onzin-geruchten over zijn toekomst.

Hoewel het team van General Motors en TWG Motorsports halverwege zijn eerste jaar in de koningsklasse van de autosport nog geen WK-punten heeft gescoord, maakt Bottas zich geen zorgen over zijn eigen positie. De tienvoudig Grand Prix-winnaar benadrukt dat valse berichtgeving nu eenmaal bij de Formule 1 hoort. "Het is onderdeel van de sport, soms zijn er krantenkoppen die niet waar zijn", vertelt hij op Spa-Francorchamps. "Zeker nu met social media pikken mensen het vrij snel op, dingen kunnen heel snel viral gaan." Het management van Cadillac greep echter direct in. "Het belangrijkste is dat ik mijn situatie ken. Toen we de geruchten zagen, kwam het team meteen naar me toe om te zeggen dat deze compleet onwaar zijn."

Samenwerking met Pérez

Naast de onrust in de media gaat Bottas ook in op de dynamiek binnen de renstal, waar hij samen met Sergio Pérez de vaste line-up vormt. Beide coureurs stonden vorig jaar aan de zijlijn en bouwen nu samen aan het team dat vanuit Silverstone en de Verenigde Staten opereert. Volgens Bottas verloopt die samenwerking vlekkeloos. "Het is geweldig. Net als met 'Checo' denk ik dat we een vergelijkbare mindset hebben voor dit project", legt hij uit. Van frictie tussen de twee veteranen is dan ook geen sprake. "Hij is een relaxte gast", omschrijft hij de voormalig coureur van Red Bull Racing.

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Inbreng van Herta

Ook de inbreng van Colton Herta wordt door de kopman gewaardeerd. De Amerikaan helpt het team op de achtergrond bij de ontwikkeling van de MAC-26. "Colton ondersteunt ons ook in de simulator", vertelt hij over diens rol. "Hij is nog aan het leren in de Formule 2, maar hij is absoluut een goede aanwinst om erbij te hebben, aangezien hij andere inzichten heeft vanuit zijn verleden en zijn carrière." Herta is vanuit de IndyCar naar Europa gekomen.

De speculaties over een naderend vertrek zijn voor Bottas in ieder geval afgesloten. Nu de zomerstop nadert, een periode die traditioneel gepaard gaat met veel transfergeruchten, stelt de 36-jarige uit Nastola dat hij zich volledig kan concentreren op zijn meerjarige verbintenis. "Geen silly season voor mij", luidt zijn duidelijke conclusie.

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