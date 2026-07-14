Pérez wijst naar tijd bij Red Bull Racing: "Max is een natuurlijke leider"
Pérez wijst naar tijd bij Red Bull Racing: "Max is een natuurlijke leider"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Sergio Pérez is Max Verstappen toch wel de drijvende kracht geweest achter het succes van Red Bull Racing in de afgelopen jaren. In de High Performance-podcast legt 'Checo' uit dat de Nederlander een natuurlijke leider is, die precies weet wat hij nodig heeft om snelheid uit de wagens te halen.
'Checo' was van 2021 tot en met 2024 de teamgenoot van Verstappen. Daarbij moest de Mexicaan de 'vloek' van het tweede zitje verbreken. Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo werd er namelijk geen geschikte teamgenoot naast Verstappen gevonden. Alexander Albon, maar ook Pierre Gasly, werden gewogen en te licht bevonden. Uiteindelijk werd ook Pérez vervangen, maar Liam Lawson en Yuki Tsunoda wisten eveneens geen potten te breken. Isack Hadjar lijkt voorlopig dichter in de buurt van zijn teamgenoot te zitten.
Pérez vol lof over Verstappen
In de podcast kijkt Pérez terug op zijn periode naast Verstappen en wijst hij op het talent van de viervoudig wereldkampioen: "Max is een drijvende kracht die iedereen om hem heen stimuleert om zichzelf te verbeteren. Hij is een uitzonderlijke en uiterst complete coureur, op alle gebieden."
Daarin heeft Pérez, die momenteel Cadillac helpt op weg te komen, veel geleerd van Verstappen: "Hij heeft mij echt geleerd wat het betekent om een team te leiden. Max is een natuurlijke leider: hij weet hoe hij het beste uit iedereen om hem heen kan halen als het gaat om prestaties. Hij weet precies wat hij nodig heeft om snel te zijn en op welke punten hij nog moet verbeteren. Hij is een onvermoeibare werker."
'Ben zelf een snellere coureur geworden door Max'
Ook als coureur is Pérez naast Verstappen gegroeid: "Door Max te observeren en van hem te leren, ben ik zelf een snellere coureur geworden. En het feit dat ik niet altijd over de juiste middelen beschikte, heeft mij ook gedwongen om mijn niveau te verhogen."
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