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Verstappen

Montoya begrijpt niets van geklaag Verstappen over performance Red Bull Racing

Verstappen — Foto: © IMAGO

Montoya begrijpt niets van geklaag Verstappen over performance Red Bull Racing

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is de aanhoudende kritiek van Max Verstappen op Red Bull Racing onterecht. De Colombiaanse analist stelt dat de viervoudig wereldkampioen de situatie vooral gebruikt om het team onder druk te zetten, ondanks dat de renstal flinke stappen heeft gezet met de ontwikkeling van de wagen. Dat laat de vijftigjarige oud-coureur weten in een interview met AS Colombia.

De onvrede bij de Nederlander is de afgelopen weken flink opgelopen. Red Bull kent een uiterst moeizaam seizoen onder de nieuwe motorreglementen en bezet momenteel slechts de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met honderdachtentwintig punten. Verstappen zelf staat met zesenzeventig punten op een teleurstellende zevende plek in de WK-stand en wist dit seizoen nog geen enkele race te winnen. Tijdens de recente Grand Prix van Groot-Brittannië viel de Limburger uit door een defect aan de achtervleugel van zijn RB22, waarna hij de wagen over de boordradio vervloekte en het besturen ervan als gevaarlijk bestempelde.

Montoya, die tegenwoordig onder meer als expert voor F1 TV werkt, kijkt echter met verbazing naar de uitlatingen van de stercoureur. "Natuurlijk wil iedereen bij Red Bull dat Max blijft", stelt de Zuid-Amerikaan. "Het probleem is dat ik denk dat wat Max probeert te doen, naar mijn mening, is om ze onder druk te zetten om aan de auto te blijven werken", aldus Montoya. De voormalig racewinnaar vindt dat de kopman van het team onder leiding van Laurent Mekies te hard oordeelt. "Als je kijkt naar waar Red Bull aan het begin van het jaar stond en waar Red Bull vandaag de dag staat, is de auto die het meest van allemaal is ontwikkeld waarschijnlijk de Red Bull. Dus hoe kun je dan klagen?" vraagt hij zich hardop af.

Gras niet altijd groener

De tegenvallende prestaties hebben er inmiddels voor gezorgd dat een prestatieclausule in het contract van Verstappen is geactiveerd. Zijn manager Raymond Vermeulen heeft bevestigd dat dergelijke ontsnappingsclausules bestaan, wat de geruchten over een vertrek naar McLaren of Mercedes verder heeft aangewakkerd. Doordat het voor de zomerstop mathematisch onmogelijk is geworden om nog in de top twee van het kampioenschap te eindigen, ligt de weg vrij voor een mogelijke overstap.

Toch waarschuwt Montoya het kamp-Verstappen voor een overhaaste beslissing. De analist wijst erop dat de opties beperkt zijn, aangezien de deuren bij Mercedes mogelijk al gesloten zijn door de aanwezigheid van Kimi Antonelli en George Russell. "Van wat ik uit geruchten van deze week begrijp, is dat George al vastligt voor volgend jaar. Dus als je Max bent, waar ga je dan heen?" redeneert de Colombiaan. Een overstap naar een ander team brengt volgens hem grote risico's met zich mee. "Het probleem is, zoals ze zeggen, dat het gras aan de andere kant niet altijd groener is. Van een afstandje ziet het er heel mooi uit, maar soms sta je erop en zeg je: oeps, waar ben ik in beland?" besluit Montoya.

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