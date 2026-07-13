De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing is hoogst onzeker geworden nu een cruciale ontsnappingsclausule in zijn contract is geactiveerd. Hoewel de coureur officieel tot en met eind 2028 vastligt bij de renstal, heeft hij door tegenvallende resultaten de contractuele vrijheid gekregen om na dit seizoen te vertrekken. GPFans is benieuwd of de lezers verwachten dat Verstappen daadwerkelijk een transfer maakt, of hij überhaupt nog naar een ander team kan, en welk team in dat geval de meest logische bestemming is.

Verstappen kent een moeizaam seizoen en staat momenteel op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 76 punten. In zijn verbintenis is vastgelegd dat hij het team aan het einde van het jaar mag verlaten als hij bij de start van de zomerstop niet in de top twee van het klassement staat. Door een recente uitvalbeurt tijdens de Britse Grand Prix, veroorzaakt door een defecte achtervleugel aan de RB22, is het mathematisch uitgesloten dat hij die tweede plek voor de pauze nog bereikt. Hierdoor ligt de weg vrij voor een overstap in 2027, mits hij dit uiterlijk in oktober formeel aan het team laat weten.

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Spanningen binnen de top van Red Bull

Binnen de top van Red Bull Racing zijn de verhoudingen ondertussen gespannen. Adviseur Helmut Marko is onlangs gesignaleerd tijdens gesprekken met Raymond Vermeulen en Jos Verstappen, het management van de coureur. Dit heeft de geruchtenstroom over een naderend afscheid verder aangewakkerd. Teambaas Laurent Mekies probeert de rust te bewaren en stelt publiekelijk dat Verstappen een integraal onderdeel van de formatie is en dat ze "samen winnen en verliezen". Analist Peter Windsor suggereert echter dat de frustratie na de race op Silverstone een "kantelpunt" heeft bereikt.

Geruchten wijzen voornamelijk naar McLaren

Als Verstappen besluit zijn heil elders te zoeken, lijken de opties bij de topteams beperkt. Ferrari heeft de line-up voor 2027 al officieel vastgelegd met Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Bij Mercedes lijkt de interesse te zijn bekoeld door de sterke prestaties van Kimi Antonelli, terwijl George Russell naar eigen zeggen ook volgend jaar voor de Zilverpijlen rijdt. De meest hardnekkige geruchten wijzen momenteel naar McLaren. Hoewel topman Zak Brown aangeeft dat er nog geen officiële gesprekken zijn gevoerd, wordt er in de Formule 1-media gespeculeerd over een mogelijke stoeltjesruil met Oscar Piastri. Bovendien heeft de vaste race-engineer van Verstappen, Gianpiero Lambiase, al een contract bij McLaren getekend voor 2028.

De vraag is nu wat de volgende stap in de carrière van Verstappen zal zijn. Kiest de huidige nummer zeven van het kampioenschap ervoor om bij Red Bull Racing te blijven, of trekt hij de deur achter zich dicht? En als hij vertrekt, is McLaren dan de meest realistische optie, of volgt er toch een overstap naar Mercedes, Ferrari of een compleet ander team? Laat je mening achter in de onderstaande poll.