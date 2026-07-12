Hoewel er dit weekend even niet wordt geracet, is er toch weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd duidelijk dat een van de vele influencers die tijdens het raceweekend in Silverstone in de paddock aanwezig was, een paddockverbod heeft gekregen na een incident. Max Verstappen legt uit wat Laurent Mekies hem kwam vertellen nadat hij na zijn DNF direct zijn kamer op de paddock was binnengestormd. En waar Red Bull problemen heeft met de Macarena-vleugel, neemt Ferrari volgens de Italiaanse media juist een doorontwikkelde versie mee naar het raceweekend in België. Dit is de GPFans Recap van zondag 12 juli.

Artikel gaat verder onder video

'Influencer verliest toegang tot Formule 1-paddock na ruzie tijdens Britse GP'

De Formule 1 heeft na vorig weekend in Groot-Brittannië een Britse influencer de toegang tot de paddock ontzegd, zo onthult PlanetF1. De desbetreffende influencer had namelijk een woordenwisseling met niemand minder dan de hoofdmarshal van Motorsport UK en diens vrouw tijdens het raceweekend in Silverstone. Alles lezen over het incident? Klik hier!

Related image

'Ferrari neemt evolutie Macarena-vleugel mee naar Spa-Francorchamps'

Het team van Ferrari wil in België gaan doorpakken en opnieuw een stap richting Mercedes zetten. De Scuderia heeft volgens de Italiaanse tak van Motorsport een nieuwe versie van de veelbesproken Macarena-vleugel ontworpen en is van plan om die tijdens het weekend in Spa-Francorchamps in te zetten. Alles lezen over de verbeterde versie? Klik hier!

Verstappen onthult gesprek met Mekies na uitvalbeurt: 'Dat doen we altijd'

Afgelopen weekend in Silverstone was het even doorbijten voor Max Verstappen, die voor de zoveelste keer problemen had met zijn RB22. De Nederlander stormde na zijn uitvalbeurt naar zijn eigen kamer op de paddock om af te koelen, waarna Laurent Mekies hem volgde, zo bleek uit beelden op sociale media. Bij PlanetF1 onthult de Nederlander wat er daarna volgde. Lezen wat Verstappen en Mekies bespraken na de DNF? Klik hier!

Related image

Newey steekt hand in eigen boezem: 'Niet genoeg tijd doorgebracht met Alonso en Stroll'

Volgens Adrian Newey is Aston Martin tekortgeschoten in de communicatie met zijn eigen coureurs tijdens de ontwikkeling van de huidige auto. De teambaas en technisch directeur van de Britse renstal stelt dat Fernando Alonso en Lance Stroll onvoldoende zijn betrokken bij het proces, waardoor het team nu met grote problemen kampt, zo vertelt Newey in gesprek met The Race. Lezen hoe Newey terugkijkt op de afgelopen periode? Klik hier!

Hamilton hekelt toenemende invloed software in F1: 'Je wordt voor risico afgestraft'

Volgens Lewis Hamilton worden Formule 1-coureurs momenteel niet beloond voor hun pure snelheid, maar juist gestraft door de steeds complexere energiemanagementsystemen. De zevenvoudig wereldkampioen ergert zich aan de grote invloed van software binnen de huidige auto's, zo vertelt de Ferrari-coureur in gesprek met Neil deGrasse Tyson in de StarTalk-podcast. Lezen hoe Hamilton tegen de huidige wagens aankijkt? Klik hier!

Gerelateerd