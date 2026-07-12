'Ferrari neemt evolutie Macarena-vleugel mee naar Spa-Francorchamps'
'Ferrari neemt evolutie Macarena-vleugel mee naar Spa-Francorchamps'Maak ons je Google-favoriet
Het team van Ferrari wil in België gaan doorpakken en opnieuw een stap richting Mercedes zetten. De Scuderia heeft volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com een nieuwe versie van de veelbesproken Macarena-vleugel ontworpen en is van plan om die tijdens het weekend in Spa-Francorchamps in te zetten.
De speciale vleugel staat sinds de race in Silverstone onder een vergrootglas bij de FIA. Dat heeft te maken met de twee klappers die Max Verstappen de afgelopen weken kende, waarbij de achtervleugel een rol speelde. De versie van Red Bull sloot bij Verstappen in Oostenrijk niet helemaal goed, waardoor de Nederlander in Q3 in de grindbak eindigde. Ook in Silverstone was hetzelfde probleem aanwezig, maar met een andere oorzaak, waardoor Verstappen met een DNF achter zijn naam eindigde.
Evolutie Macarena-vleugel
Bij Ferrari zijn dergelijke problemen niet opgetreden en het Italiaanse team wil voor het raceweekend in België een verbeterde versie van de Macarena-vleugel meenemen. Deze zou het team ongeveer 11 kilometer per uur extra snelheid opleveren op de rechte stukken. Daarbij kan Ferrari profiteren van de keuze van de FIA om in Spa-Francorchamps maar liefst vijf straight mode activation zones aan te brengen. Dat zijn de plekken waar de actieve aerodynamica geactiveerd mag worden.
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