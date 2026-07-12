Franco Colapinto is dit weekend ook aanwezig bij het legendarische Goodwood Festival of Speed. De Argentijn mocht de E20 flink op zijn staart trappen, de wagen waarmee Lotus in 2012 op de startgrid stond. Daarbij wilde Colapinto het publiek ook trakteren op een aantal donuts, waarbij hij net iets te enthousiast was en de wagen abrupt wegschoot. Toch loopt het allemaal met een sisser af en kan het publiek genieten van een onvervalste V8-motor.