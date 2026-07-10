Kelly Piquet laat weten dat de kritiek die zij op sociale media ontvangt, haar steeds minder raakt. De partner van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen stelt dat zij inmiddels goed kan omgaan met negatieve reacties, maar trekt een keiharde grens zodra het over haar gezin gaat.

Piquet, die op Instagram kan rekenen op ruim twee en een half miljoen volgers, deelt regelmatig beelden van haar leven in Monaco en haar werkzaamheden in de modewereld. Hoewel ze gewend is aan de meningen van buitenaf, benadrukt ze dat het publiek slechts een fractie van haar werkelijke leven te zien krijgt. "Eerlijk gezegd denk ik dat hoe ouder ik word, hoe minder ik om kritiek geef, omdat het zo'n klein deel is van wat we laten zien vergeleken met wat de werkelijkheid is", begint ze in de Not Alone-podcast met Valeria Lipovetsky. Ze voegt daaraan toe dat ze zich niet druk maakt om meningen over haar uiterlijk of kledingkeuzes. "En als iemand niet leuk vindt wat ik doe, wat ik draag of hoe ik eruitzie, kan ik daar niet veel aan doen."

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Kinderen zijn volledig verboden terrein

Waar de partner van de Red Bull-coureur de schouders ophaalt over oppervlakkige kritiek, is er wel degelijk een grens. Piquet, die als moeder van de zesjarige Penelope en éénjarige Lily zeer beschermend is over haar privéleven, accepteert geen leugens of aanvallen op haar gezin. "Het enige probleem dat ik heb, is wanneer er leugens zijn en wanneer een situatie wordt verdraaid en gemaakt tot iets wat het niet is. En natuurlijk zijn mijn kinderen volledig verboden terrein. Pak mij aan, maar laat mijn kinderen erbuiten."

Door een negatieve lens kijken

Hoewel Piquet in het verleden nog wel eens de confrontatie aanging met zogeheten toetsenbordridders, heeft ze geleerd dat dit vaak een zinloze exercitie is. "Soms heb ik wel eens gereageerd op reacties en als ik vind dat iets schandalig is, geef ik gewoon antwoord. Maar dan blijft het maar doorgaan en is het eindeloos", vertelt ze over haar online interacties. Volgens haar heeft het geen zin om energie te steken in mensen die doelbewust naar negativiteit zoeken. "Als ze het liever door een negatieve lens zien en altijd de slechte kant van iets willen belichten, zul je ze nooit op andere gedachten kunnen brengen."

Toch staat de brunette niet per definitie afkerig tegenover een andere mening of een inhoudelijke discussie. "Ik ben helemaal voor een debat. Als je het ergens niet mee eens bent, is dat prima. Laten we erover praten", verduidelijkt ze. Voor de volgers die echter structureel ontevreden zijn met de content die zij deelt op social media, heeft ze tot slot een simpel en doeltreffend advies. "Ik zeg altijd: als je niet geniet of niet leuk vindt wat je ziet, klik dan gewoon op de ontvolg-knop."

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