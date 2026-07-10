Na aankomend weekend gaan we onze pijlen richting op de F1 Grand Prix van België. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De geruchtenmolen is nog altijd niet gestopt rondom de toekomst van Max Verstappen. Zo is het management van de viervoudig wereldkampioen gespot in onze hoofdstad Amsterdam met niemand minder dan Helmut Marko. Officieel heeft de Oostenrijker geen rol meer bij Red Bull buiten zijn ambassadeurschap, maar toch adviseert hij de Limburgse coureur. Verstappen zou met bepaalde eisen komen, wil hij zijn verblijf bij Red Bull verlengen. Ondertussen denken de engineers na over de achtervleugel van de RB22 en er wordt niet uitgesloten dat het Macarena-mechanische verdwijnt voor Spa-Francorchamps. Verder gaat Gabriel Bortoleto in op de huidige reglementen, reageert BYD op Formule 1-plannen en vertelt Kelly Piquet over social media en haar kinderen.

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Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko

De entourage van Max Verstappen is gisteren samen met voormalig Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko gespot in Amsterdam. Formule 1-journalist Erik van Haren legde het drietal, bestaande uit vader Jos Verstappen, manager Raymond Vermeulen en de Oostenrijker, vast bij wat het Mandarin Oriental Conservatorium lijkt te zijn. Op de beelden is te zien hoe de drie mannen in gesprek zijn op een buitenterras in de Nederlandse hoofdstad. Hoewel de exacte inhoud van de ontmoeting gissen blijft, deelde Van Haren de foto op X met een duidelijke boodschap. Lees hier het hele artikel over het gesprek tussen Helmut Marko en het management van Max Verstappen.

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Bortoleto klaar met geklaag over F1-regels: "We rijden nog steeds f***ing snel"

Gabriel Bortoleto vindt dat de Formule 1-wereld moet ophouden met klagen over de huidige technische reglementen. De coureur van het Audi F1 Team gaat met die uitspraak direct in tegen de mening van Max Verstappen, die zich juist uiterst kritisch heeft uitgelaten over de nieuwe generatie auto's. Hoewel de twee coureurs buiten de baan heel goed bevriend zijn, blijken ze een totaal andere visie te hebben op de koers van de koningsklasse. "Ik denk niet dat je de magie van de sport verliest, we rijden nog steeds f***ing snel door Copse met 280 [kilometer per uur]", stelt de teamgenoot van Nico Hülkenberg over de hoge bochtensnelheden die de huidige wagens nog altijd bereiken op een circuit als Silverstone. "Vorig jaar was een ander concept, maar ik vind dat we de bladzijde moeten omslaan." Lees hier het hele artikel over Gabriel Bortoleto en de huidige technische reglementen.

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'Verstappen is Red Bull beu, maar komt met drie eisen voor verblijf na 2026'

Max Verstappen zou via zijn management een reeks eisen op tafel hebben gelegd bij Red Bull Racing om een langer verblijf bij het team te garanderen. Volgens bronnen vanuit de Formule 1-paddock is het kamp van de Limburger ontevreden over de huidige gang van zaken en worden er harde voorwaarden gesteld aan de verdere samenwerking. De eisen van de entourage richten zich voor een groot deel op de technische afdeling van de renstal in Milton Keynes. Verstappen wil naar verluidt dat er veranderingen worden doorgevoerd waarbij teambaas Laurent Mekies en technisch directeur en ontwerper Pierre Waché direct verantwoordelijk worden voor de feedback die hij levert, meldt Shiga Sports. Lees hier het hele artikel over de eisen van Max Verstappen.

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BYD heeft voorwaarde voor F1 met Horner: 'Alleen dan zouden we deelnemen'

Volgens BYD is er momenteel geen sprake van een toetreding van de Chinese autofabrikant tot de Formule 1. Hiermee lijkt een mogelijke route voor een terugkeer van voormalig teambaas Christian Horner afgesloten. Eerder doken er geruchten op dat de 52-jarige Brit de leiding zou krijgen over een nieuw op te richten raceteam van het automerk. Stella Li, vicevoorzitter van BYD, verwijst die speculaties nu echter naar het rijk der fabelen, ondanks bevestigde gesprekken met Formule 1-CEO Stefano Domenicali in Monaco vorige maand. Zij benadrukt dat het merk op dit moment geen plannen heeft om de koningsklasse van de autosport te betreden. "Nee, er is geen project", aldus Li tegenover SoyMotor. Hoewel ze de aantrekkingskracht van F1 erkent, is een daadwerkelijke deelname nog ver weg. "Ik heb gezegd dat er geen project in gedachten is. De droom is er altijd, maar we hebben geen concrete plannen." Lees hier het hele artikel over de Formule 1-plannen van BYD.

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Red Bull overweegt afscheid Macarena-vleugel na crashes: "Heel onplezierig voor Verstappen"

Red Bull Racing sluit niet uit dat het team afscheid neemt van de innovatieve achtervleugel op de RB22 voor de aankomende F1 Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Na twee incidenten in evenzoveel raceweekenden overweegt de formatie terug te keren naar een conventioneler ontwerp. Teambaas Laurent Mekies toont begrip voor de woede van Max Verstappen, die op Silverstone door een haperende vleugel in de grindbak belandde. "Kijk, hij heeft het volste recht om niet blij te zijn", stelt de teambaas tegenover The Race. "Het is voor een coureur heel onplezierig om in twee opeenvolgende races door de auto in de steek te worden gelaten in snelle bochten." Lees hier het hele artikel over de controversiële achtervleugel van de Red Bull RB22.

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Kelly Piquet vindt online kritiek prima, maar stelt harde grens: "Laat mijn kinderen erbuiten"

Kelly Piquet laat weten dat de kritiek die zij op sociale media ontvangt, haar steeds minder raakt. De partner van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen stelt dat zij inmiddels goed kan omgaan met negatieve reacties, maar trekt een keiharde grens zodra het over haar gezin gaat. "Eerlijk gezegd denk ik dat hoe ouder ik word, hoe minder ik om kritiek geef, omdat het zo'n klein deel is van wat we laten zien vergeleken met wat de werkelijkheid is", begint ze in de Not Alone-podcast met Valeria Lipovetsky. Lees hier het hele artikel over Kelly Piquet en social media.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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