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Pérez, verstappen, bortoleto

Bortoleto klaar met geklaag over F1-regels: "We rijden nog steeds f***ing snel"

Pérez, verstappen, bortoleto — Foto: © IMAGO

Bortoleto klaar met geklaag over F1-regels: "We rijden nog steeds f***ing snel"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Gabriel Bortoleto vindt dat de Formule 1-wereld moet ophouden met klagen over de huidige technische reglementen. De coureur van het Audi F1 Team gaat met die uitspraak direct in tegen de mening van Max Verstappen, die zich juist uiterst kritisch heeft uitgelaten over de nieuwe generatie auto's. Hoewel de twee coureurs buiten de baan heel goed bevriend zijn, blijken ze een totaal andere visie te hebben op de koers van de koningsklasse.

Met zijn uitlatingen neemt de jonge Braziliaan een opvallend standpunt in, zeker gezien de felle kritiek van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen hekelt de reglementen van dit seizoen en omschreef het eerder al als Formule E op steroïden en vergeleek het met Mario Kart. Coureurs als Charles Leclerc gebruiken ook termen als 'mushroom' voor de Boost Mode, als knipoog naar het bekende racespelletje. Verstappen is echter vooral gefrustreerd door de motorproblemen met de DM01-power unit van Red Bull Ford en de haperende achtervleugel, waardoor hij op Silverstone met hoge snelheid de grindbak in vloog.

Hechte band met Verstappen

Dat Bortoleto juist de mening van Verstappen tegenspreekt, is opmerkelijk vanwege hun hechte band. De twee leerden elkaar kennen in de wereld van het simracen en spelen regelmatig samen online games zoals Call of Duty. Bovendien is de huidige nummer veertien van het wereldkampioenschap een ambassadeur voor Verstappen Sim Racing, wat we tot voor kort nog kende als Team Redline. Verstappen fungeert vaak als mentor voor de Audi-coureur en helpt hem ongevraagd met advies over racestrategieën en afstellingen.

Klaar met klagen

Bortoleto, die afgelopen weekend nog naar een achtste plaats reed tijdens de Britse Grand Prix, vindt de aanhoudende negativiteit onnodig. "Ik denk niet dat je de magie van de sport verliest, we rijden nog steeds f***ing snel door Copse met 280 [kilometer per uur]", stelt de teamgenoot van Nico Hülkenberg over de hoge bochtensnelheden die de huidige wagens nog altijd bereiken op een circuit als Silverstone. "Vorig jaar was een ander concept, maar ik vind dat we de bladzijde moeten omslaan", klinkt het verder, geciteerd door PlanetF1.

Ondanks die vriendschap van Verstappen weigert Bortoleto mee te gaan in de negativiteit van de gevestigde orde. Voor hem is het duidelijk dat de Formule 1 vooruit moet kijken. "Er zijn nog steeds mensen die erover klagen, maar sla gewoon de bladzijde om. We kunnen niet drie jaar lang over hetzelfde f***ing probleem blijven praten."

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