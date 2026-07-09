close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Wolff denies Verstappen

'Verstappen geweigerd door Mercedes, juist nu hij Red Bull wil verlaten: dit is waarom'

Wolff denies Verstappen — Foto: © IMAGO x GPFANS
2 reacties

'Verstappen geweigerd door Mercedes, juist nu hij Red Bull wil verlaten: dit is waarom'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen wil vertrekken bij Red Bull Racing, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff houdt de deuren in Brackley resoluut gesloten. Hoewel de bestbetaalde coureur op de grid door een teleurstellende seizoensstart gebruik kan maken van een ontsnappingsclausule, lijkt de Duitse renstal te weigeren hem een stoeltje te geven in tegenstelling tot McLaren.

De frictie binnen de formatie van Red Bull is de afgelopen maanden flink opgelopen. Door aanhoudende technische problemen met de RB22 en een gebrek aan competitiviteit is de viervoudig wereldkampioen na een crash tijdens de Britse Grand Prix blijven steken op de zevende plek in de WK-stand. Hierdoor kan een cruciale contractbepaling geactiveerd worden: de Limburger mag zijn verbintenis eenzijdig opzeggen, omdat hij richting de zomerstop mathematisch niet meer in de top twee van het kampioenschap kan eindigen. De leiding van Red Bull heeft naar verluidt nog geprobeerd deze exitclausule voor tientallen miljoenen euro's af te kopen, maar dat aanbod zou door kamp-Verstappen direct van tafel geveegd zijn geveegd.

Wolff kiest resoluut voor huidige Mercedes-coureurs

Een overstap naar Mercedes leek lange tijd een logische uitweg. De geruchten over een Verstappen-transfer richting de Zilverpijlen zijn al jaren gaande sinds de competitiviteit en de goede sfeer van Red Bull wegzakten begin 2024. Wolff zou door die uitweg nu definitief een streep hebben gezet. Volgens geluiden uit de paddock heeft de teambaas zelfs een concreet aanbod vanuit het management van Verstappen afgewezen. Hij was naar verluidt bereid om genoegen te nemen met een verlaagd jaarsalaris van vijftig miljoen euro in ruil voor een driejarig contract, maar de leiding van Mercedes is daar uiteindelijk niet in meegegaan. Tijdens het raceweekend in Oostenrijk maakte Wolff zijn standpunt publiekelijk duidelijk. "We willen niets veranderen", zo verklaarde de teambaas tegenover Sky Sports. "We zijn erg blij met de huidige twee coureurs", voegde hij eraan toe, wijzend naar WK-leider Andrea Kimi Antonelli en tweede man George Russell.

Related image
Related image

Harmonie niet verstoren

De beslissing van de Mercedes-top is direct te herleiden naar de prestaties van de twee huidige coureurs van de Duitse grootmacht. Antonelli maakt grote indruk in zijn tweede jaar bij het team en leidt momenteel het wereldkampioenschap met vijf overwinningen uit de eerste negen races van dit seizoen. Ook de positie van zijn Britse teamgenoot is veiliggesteld. Russell zou dankzij sterke resultaten begin dit jaar een prestatieclausule in zijn 1+1-contract geactiveerd hebben, waardoor de coureur zeker is van zijn stoeltje in het komende jaar. Met een geschat basissalaris van 34 miljoen dollar per jaar en het volste vertrouwen van de teamleiding, vormt de Brit samen met de jonge koploper in het WK een duo waar Wolff de harmonie absoluut niet van wil verstoren, zoals dat met Nico Rosberg en Lewis Hamilton wel eens gebeurde.

Tevens, als je Wolff bent, en Antonelli begint te groeien als de ster die hij momenteel is, en Russell blijft solide presteren, waarom zou je dan nog Verstappen aannemen. De Oostenrijker had de huidige Red Bull-coureur als plan B, mocht het niet goed uitpakken met Antonelli en Russell, maar de kans dat hij dat plan B moet inzetten, is uiterst klein geworden.

Related image
Related image

Ook bij Ferrari maakt Verstappen geen kans

Omdat de deuren bij Mercedes gesloten blijven en ook Ferrari de line-up al voor langere tijd heeft vastgelegd, wijzen de geruchten in de paddock nu steeds nadrukkelijker richting McLaren. De speculaties over een overstap naar de renstal uit Woking zijn in een stroomversnelling geraakt, niet alleen door de scheuren die ontstaan bij Red Bull, maar ook door de transfer van Gianpiero Lambiase. De vaste race-engineer van Verstappen maakt de overstap naar het Britse team in 2028, wat wordt gezien als een sterke aanwijzing voor een naderende hereniging. Lando Norris, die tot minimaal eind volgend jaar vastligt bij de formatie van CEO Zak Brown, heeft de geruchten rondom de komst van zijn concurrent inmiddels verwelkomd als een teken van de kracht van het team.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes McLaren George Russell Oscar Piastri

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Verstappen wilde salaris inleveren bij Mercedes: Wolff wijst hem toch af'

'Verstappen wilde salaris inleveren bij Mercedes: Wolff wijst hem toch af'

  • 6 juli 2026 13:26
  • 11
Opsteker voor Red Bull: 'Bouw nieuwe windtunnel loopt drie maanden voor op schema'

Opsteker voor Red Bull: 'Bouw nieuwe windtunnel loopt drie maanden voor op schema'

  • Vandaag 10:14
  • 6
Shovlin stipt kwaliteit Russell aan: 'In andere periode was hij al wereldkampioen geworden'

Shovlin stipt kwaliteit Russell aan: 'In andere periode was hij al wereldkampioen geworden'

  • Gisteren 20:14
  • 7
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was

Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was

  • Gisteren 13:24
  • 11
'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'

'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'

  • Gisteren 11:20
  • 23
Verstappen ziet herboren Hamilton bij Ferrari: 'Als het klikt, gaat het goed'

Verstappen ziet herboren Hamilton bij Ferrari: 'Als het klikt, gaat het goed'

  • 1 uur geleden
  • 1

Net binnen

18:38
'Meer transfernieuws in aantocht: Ferrari-junior krijgt voorrang op Haas-stoeltje in 2027'
17:14
Verstappen ziet herboren Hamilton bij Ferrari: 'Als het klikt, gaat het goed'
16:33
Newey maakt deze week bijzondere eenmalige terugkeer bij Red Bull
15:58
Nicholas over technische malaise Red Bull: 'Dit hebben we eerder meegemaakt'
15:14
Verstappen-helm bij Red Bull gestolen tijdens Britse Grand Prix
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was overtuigd van transfer

Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was

Gisteren 13:24 11
'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande' Max Verstappen

'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'

Gisteren 11:20 23
Waarom F1 voor de Nederlandse kijker nóg duurder kan worden door de Viaplay-overname Video

Waarom F1 voor de Nederlandse kijker nóg duurder kan worden door de Viaplay-overname

Gisteren 10:28 3
Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk" Max Verstappen

Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk"

Gisteren 08:59 22
Ontdek het op Google Play
x