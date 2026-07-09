Max Verstappen wil vertrekken bij Red Bull Racing, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff houdt de deuren in Brackley resoluut gesloten. Hoewel de bestbetaalde coureur op de grid door een teleurstellende seizoensstart gebruik kan maken van een ontsnappingsclausule, lijkt de Duitse renstal te weigeren hem een stoeltje te geven in tegenstelling tot McLaren.

De frictie binnen de formatie van Red Bull is de afgelopen maanden flink opgelopen. Door aanhoudende technische problemen met de RB22 en een gebrek aan competitiviteit is de viervoudig wereldkampioen na een crash tijdens de Britse Grand Prix blijven steken op de zevende plek in de WK-stand. Hierdoor kan een cruciale contractbepaling geactiveerd worden: de Limburger mag zijn verbintenis eenzijdig opzeggen, omdat hij richting de zomerstop mathematisch niet meer in de top twee van het kampioenschap kan eindigen. De leiding van Red Bull heeft naar verluidt nog geprobeerd deze exitclausule voor tientallen miljoenen euro's af te kopen, maar dat aanbod zou door kamp-Verstappen direct van tafel geveegd zijn geveegd.

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Wolff kiest resoluut voor huidige Mercedes-coureurs

Een overstap naar Mercedes leek lange tijd een logische uitweg. De geruchten over een Verstappen-transfer richting de Zilverpijlen zijn al jaren gaande sinds de competitiviteit en de goede sfeer van Red Bull wegzakten begin 2024. Wolff zou door die uitweg nu definitief een streep hebben gezet. Volgens geluiden uit de paddock heeft de teambaas zelfs een concreet aanbod vanuit het management van Verstappen afgewezen. Hij was naar verluidt bereid om genoegen te nemen met een verlaagd jaarsalaris van vijftig miljoen euro in ruil voor een driejarig contract, maar de leiding van Mercedes is daar uiteindelijk niet in meegegaan. Tijdens het raceweekend in Oostenrijk maakte Wolff zijn standpunt publiekelijk duidelijk. "We willen niets veranderen", zo verklaarde de teambaas tegenover Sky Sports. "We zijn erg blij met de huidige twee coureurs", voegde hij eraan toe, wijzend naar WK-leider Andrea Kimi Antonelli en tweede man George Russell.

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Harmonie niet verstoren

De beslissing van de Mercedes-top is direct te herleiden naar de prestaties van de twee huidige coureurs van de Duitse grootmacht. Antonelli maakt grote indruk in zijn tweede jaar bij het team en leidt momenteel het wereldkampioenschap met vijf overwinningen uit de eerste negen races van dit seizoen. Ook de positie van zijn Britse teamgenoot is veiliggesteld. Russell zou dankzij sterke resultaten begin dit jaar een prestatieclausule in zijn 1+1-contract geactiveerd hebben, waardoor de coureur zeker is van zijn stoeltje in het komende jaar. Met een geschat basissalaris van 34 miljoen dollar per jaar en het volste vertrouwen van de teamleiding, vormt de Brit samen met de jonge koploper in het WK een duo waar Wolff de harmonie absoluut niet van wil verstoren, zoals dat met Nico Rosberg en Lewis Hamilton wel eens gebeurde.

Tevens, als je Wolff bent, en Antonelli begint te groeien als de ster die hij momenteel is, en Russell blijft solide presteren, waarom zou je dan nog Verstappen aannemen. De Oostenrijker had de huidige Red Bull-coureur als plan B, mocht het niet goed uitpakken met Antonelli en Russell, maar de kans dat hij dat plan B moet inzetten, is uiterst klein geworden.

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Ook bij Ferrari maakt Verstappen geen kans

Omdat de deuren bij Mercedes gesloten blijven en ook Ferrari de line-up al voor langere tijd heeft vastgelegd, wijzen de geruchten in de paddock nu steeds nadrukkelijker richting McLaren. De speculaties over een overstap naar de renstal uit Woking zijn in een stroomversnelling geraakt, niet alleen door de scheuren die ontstaan bij Red Bull, maar ook door de transfer van Gianpiero Lambiase. De vaste race-engineer van Verstappen maakt de overstap naar het Britse team in 2028, wat wordt gezien als een sterke aanwijzing voor een naderende hereniging. Lando Norris, die tot minimaal eind volgend jaar vastligt bij de formatie van CEO Zak Brown, heeft de geruchten rondom de komst van zijn concurrent inmiddels verwelkomd als een teken van de kracht van het team.

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