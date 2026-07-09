Newey maakt deze week bijzondere eenmalige terugkeer bij Red Bull
Newey maakt deze week bijzondere eenmalige terugkeer bij Red BullMaak ons je Google-favoriet
Adrian Newey maakt deze week een opvallende terugkeer bij Red Bull. De topontwerper, die inmiddels de scepter zwaait bij Aston Martin, kruipt tijdens het Goodwood Festival of Speed achter het stuur van zijn eigen creatie: de gloednieuwe hypercar, de RB17. Hiermee verzorgt hij het officiële rijdende debuut van de bolide voor het oog van het publiek.
Hoewel de Britse engineer het team uit Milton Keynes al in mei 2024 verliet en inmiddels officieel fungeert als teambaas, uitvoerend technisch partner en ontwerper bij Aston Martin, keert hij voor dit speciale evenement even terug op het oude nest. Het Goodwood-festival, dat vandaag (donderdag) van start is gegaan en tot en met zondag duurt, vormt het decor voor de wereldwijde dynamische onthulling van de hypercar. Newey krijgt de eer om als ambassadeur de eerste meters op de beroemde Hillclimb voor zijn rekening te nemen.
Red Bull debuteert RB17 op Goodwood
De auto die Newey de heuvel op stuurt, is een zogeheten track-only hypercar die niet is gebonden aan racereglementen of restricties voor de openbare weg. De RB17 wordt aangedreven door een atmosferische 4,5-liter V10-motor van Cosworth, die wordt ondersteund door een elektromotor van tweehonderd pk. Dit levert een gecombineerd vermogen op van meer dan 1200 pk. Dankzij een koolstofvezel monocoque weegt de auto minder dan negenhonderd kilogram, wat een topsnelheid van boven de 350 kilometer per uur mogelijk maakt. Alle vijftig te produceren exemplaren, met een prijskaartje van ieder bijna zes miljoen euro, zijn inmiddels verkocht.
Newey hoeft het stuurwerk dit weekend overigens niet alleen te doen. Red Bull heeft een brede line-up samengesteld om de aanwezige fans de komende dagen te vermaken met de krachtige machine. Naast de ontwerper zelf zullen ook vaste Formule 1-coureur Isack Hadjar, en test- en reserverijder Yuki Tsunoda en F1 Academy-talent Alisha Palmowski in actie komen met de RB17.
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