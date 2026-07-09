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Leclerc X @ SoyMotor

Leclerc maakt eerste meters op gloednieuwe Madring in Spanje | F1 Shorts

Leclerc X @ SoyMotor — Foto: © X @ Soymotor
46 reacties

Leclerc maakt eerste meters op gloednieuwe Madring in Spanje | F1 Shorts

Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.

Redactie
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Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

F1 Shorts

Sort by:

2h ago

11:51

Leclerc maakt eerste meters op gloednieuwe Madring in Spanje

Het team van Ferrari maakt slim gebruik van de filmdag om het gloednieuwe circuit in Madrid alvast uit te testen. Daarbij moet wel worden benadrukt dat zo'n filmdag niet hetzelfde is als een volwaardige testdag, waardoor het Italiaanse team slechts minimale data kan verzamelen. Toch is het een voordeel voor het duo om alvast de eerste meters te kunnen maken op de Spaanse baan. Lewis Hamilton komt vanmiddag in actie.

05 Jul

09:53

Opvallend moment in Silverstone: F3-coureur ontbreekt tijdens podiumceremonie

Een opvallend moment tijdens de podiumceremonie van de Formule 3-race in Silverstone. Matteo De Palo wist de race te winnen. Theophile Naël kwam weliswaar als tweede over de streep, maar kreeg een tijdstraf van tien seconden. Daardoor schoof Ernesto Rivera door naar P2 en mocht Maciej Gladysz de trofee voor de derde plek mee naar huis nemen. Gladysz ontbrak echter tijdens de podiumceremonie, maar kwam nog wel op tijd aan om de beker in ontvangst te nemen.

01 Jul

15:26

Cadillac onthult speciale kleurstelling voor raceweekend in Silverstone

Het team van Cadillac komt aankomend weekend in Silverstone aan met een ietwat aangepaste livery. Het Amerikaanse team viert dit weekend namelijk Independence Day op 4 juli. Speciaal voor deze gelegenheid is de hele auto gekleurd in rood, wit en blauw.

30 Jun

17:14

McLaren ziet af van papajaoranje en onthult volledig nieuwe livery voor Silverstone

McLaren heeft inspiratie gehaald uit de M2B-bolide uit het Formule 1-seizoen van 1966. Lando Norris en Oscar Piastri zullen aankomend weekend tijdens de Britse Grand Prix uitkomen in een wit-groene kleurstelling in plaats van het bekende papajaoranje.

28 Jun

10:52

VIDEO: Verstappen-fan gaat uit z'n plaat na crash in kwalificatie

26 Jun

11:20

Coureurs verzamelen voor Domenicali-diner

Waar we in Abu Dhabi altijd het Hamilton-diner hebben, was het dit weekend tijd voor het etentje dat door Stefano Domenicali wordt georganiseerd. Daar is nu een foto van online verschenen.

24 Jun

13:40

Beganovic vervangt Leclerc in VT1 Oostenrijk

Charles Leclerc zal tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk zijn wagen afstaan aan Dino Beganovic in het kader van de welbekende rookieverplichtingen. 

22 Jun

13:33

Hamilton heeft meeste ronden aan de leiding gelegen in 2026

Hoewel Kimi Antonelli momenteel het kampioenschap leidt, is de jongeling uit Italië in 2026 tóch ingehaald door Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen wist in Spanje zijn eerste overwinning voor Ferrari te behalen en heeft sinds de race in Barcelona de meeste ronden aan de leiding gereden van alle coureurs dit seizoen.

16 Jun

11:33

Madring onthult update over bouw circuit

Hoewel de organisatie in Madrid nog enkele maanden heeft tot het Grand Prix-weekend in september van start gaat, waren er wel vraagtekens over de voortgang van de bouw. Het circuit laat echter zien dat er flinke stappen zijn gezet: de baan is inmiddels volledig geasfalteerd.

11 Jun

13:17

Racing Bulls viert start van WK-voetbal met speciale livery in Barcelona

Voor de derde keer in zeven raceweekenden komt Racing Bulls opdagen met een speciale kleurstelling. Ditmaal viert het zusterteam van Red Bull dat het WK-voetbal gaat beginnen. Vooral de voetbalvelgen op de bolides van Liam Lawson en Arvid Lindblad vallen op.

09 Jun

13:37

Racing Bulls pakt uit met eigen voetbalshirt voor WK

Het Italiaanse team van Racing Bulls houdt de komende weken ook het WK voetbal in de gaten, ondanks dat Italië zelf niet deelneemt aan het toernooi. Desondanks pakt de renstal groots uit met een eigen voetbalshirt voor de fans.

04 Jun

19:23

Audi met speciale livery in Monaco

Het team van Audi is donderdag met een opvallende nieuwe livery in Monaco verschenen. De bolides van Hülkenberg en Borteloto zijn dit weekend namelijk geel.

03 Jun

11:03

Aston Martin lanceert livery met veranderende kleuren voor Grand Prix van Monaco

Fernando Alonso en Lance Stroll zullen met een speciale livery uitkomen op de straten van Monte Carlo. In samenwerking met hun partner Maaden, een mijnbouw- en metaalbedrijf uit Saoedi-Arabië, heeft Aston Martin een kleurstelling ontwikkeld met een kleurveranderende, iriserende afwerking met behulp van een speciaal foliemateriaal.

02 Jun

16:36

Verstappen vliegt door water van Monaco

Max Verstappen is in aanloop naar de Grand Prix van Monaco in zijn 'thuisland' alvast door het water heen gevlogen op een jetski. De snelheid heeft hij alvast goed te pakken.

24 May

20:23

Onduidelijkheid rondom weersomstandigheden F1-race Canada | F1 Shorts

De weersomstandigheden zorgen momenteel voor vraagtekens in Canada bij de Formule 1-coureurs. Waar de race eerst kletsnat zou worden, leek het tot voor kort ineens droog te blijven. Nu begint het echter toch weer te miezeren. Antonelli: "We zien een beetje van alles. Het zou regenen tot de start van de race, maar dat is niet gebeurd. Het is koud en winderig. De wind staat anders dan gisteren en de temperatuur van de baan is anders." Het belooft dus een schaakspel te worden in Montreal. 

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