Het team van Ferrari maakt slim gebruik van de filmdag om het gloednieuwe circuit in Madrid alvast uit te testen. Daarbij moet wel worden benadrukt dat zo'n filmdag niet hetzelfde is als een volwaardige testdag, waardoor het Italiaanse team slechts minimale data kan verzamelen. Toch is het een voordeel voor het duo om alvast de eerste meters te kunnen maken op de Spaanse baan. Lewis Hamilton komt vanmiddag in actie.