Leclerc maakt eerste meters op gloednieuwe Madring in Spanje | F1 Shorts
Leclerc maakt eerste meters op gloednieuwe Madring in Spanje | F1 Shorts
Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.Maak ons je Google-favoriet
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
Leclerc maakt eerste meters op gloednieuwe Madring in Spanje
Het team van Ferrari maakt slim gebruik van de filmdag om het gloednieuwe circuit in Madrid alvast uit te testen. Daarbij moet wel worden benadrukt dat zo'n filmdag niet hetzelfde is als een volwaardige testdag, waardoor het Italiaanse team slechts minimale data kan verzamelen. Toch is het een voordeel voor het duo om alvast de eerste meters te kunnen maken op de Spaanse baan. Lewis Hamilton komt vanmiddag in actie.
Opvallend moment in Silverstone: F3-coureur ontbreekt tijdens podiumceremonie
Een opvallend moment tijdens de podiumceremonie van de Formule 3-race in Silverstone. Matteo De Palo wist de race te winnen. Theophile Naël kwam weliswaar als tweede over de streep, maar kreeg een tijdstraf van tien seconden. Daardoor schoof Ernesto Rivera door naar P2 en mocht Maciej Gladysz de trofee voor de derde plek mee naar huis nemen. Gladysz ontbrak echter tijdens de podiumceremonie, maar kwam nog wel op tijd aan om de beker in ontvangst te nemen.
Cadillac onthult speciale kleurstelling voor raceweekend in Silverstone
Het team van Cadillac komt aankomend weekend in Silverstone aan met een ietwat aangepaste livery. Het Amerikaanse team viert dit weekend namelijk Independence Day op 4 juli. Speciaal voor deze gelegenheid is de hele auto gekleurd in rood, wit en blauw.
McLaren ziet af van papajaoranje en onthult volledig nieuwe livery voor Silverstone
McLaren heeft inspiratie gehaald uit de M2B-bolide uit het Formule 1-seizoen van 1966. Lando Norris en Oscar Piastri zullen aankomend weekend tijdens de Britse Grand Prix uitkomen in een wit-groene kleurstelling in plaats van het bekende papajaoranje.
VIDEO: Verstappen-fan gaat uit z'n plaat na crash in kwalificatie
Coureurs verzamelen voor Domenicali-diner
Waar we in Abu Dhabi altijd het Hamilton-diner hebben, was het dit weekend tijd voor het etentje dat door Stefano Domenicali wordt georganiseerd. Daar is nu een foto van online verschenen.
Beganovic vervangt Leclerc in VT1 Oostenrijk
Charles Leclerc zal tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk zijn wagen afstaan aan Dino Beganovic in het kader van de welbekende rookieverplichtingen.
Hamilton heeft meeste ronden aan de leiding gelegen in 2026
Hoewel Kimi Antonelli momenteel het kampioenschap leidt, is de jongeling uit Italië in 2026 tóch ingehaald door Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen wist in Spanje zijn eerste overwinning voor Ferrari te behalen en heeft sinds de race in Barcelona de meeste ronden aan de leiding gereden van alle coureurs dit seizoen.
Madring onthult update over bouw circuit
Hoewel de organisatie in Madrid nog enkele maanden heeft tot het Grand Prix-weekend in september van start gaat, waren er wel vraagtekens over de voortgang van de bouw. Het circuit laat echter zien dat er flinke stappen zijn gezet: de baan is inmiddels volledig geasfalteerd.
Racing Bulls viert start van WK-voetbal met speciale livery in Barcelona
Voor de derde keer in zeven raceweekenden komt Racing Bulls opdagen met een speciale kleurstelling. Ditmaal viert het zusterteam van Red Bull dat het WK-voetbal gaat beginnen. Vooral de voetbalvelgen op de bolides van Liam Lawson en Arvid Lindblad vallen op.
Racing Bulls pakt uit met eigen voetbalshirt voor WK
Het Italiaanse team van Racing Bulls houdt de komende weken ook het WK voetbal in de gaten, ondanks dat Italië zelf niet deelneemt aan het toernooi. Desondanks pakt de renstal groots uit met een eigen voetbalshirt voor de fans.
Audi met speciale livery in Monaco
Het team van Audi is donderdag met een opvallende nieuwe livery in Monaco verschenen. De bolides van Hülkenberg en Borteloto zijn dit weekend namelijk geel.
Aston Martin lanceert livery met veranderende kleuren voor Grand Prix van Monaco
Fernando Alonso en Lance Stroll zullen met een speciale livery uitkomen op de straten van Monte Carlo. In samenwerking met hun partner Maaden, een mijnbouw- en metaalbedrijf uit Saoedi-Arabië, heeft Aston Martin een kleurstelling ontwikkeld met een kleurveranderende, iriserende afwerking met behulp van een speciaal foliemateriaal.
Verstappen vliegt door water van Monaco
Max Verstappen is in aanloop naar de Grand Prix van Monaco in zijn 'thuisland' alvast door het water heen gevlogen op een jetski. De snelheid heeft hij alvast goed te pakken.
Onduidelijkheid rondom weersomstandigheden F1-race Canada | F1 Shorts
De weersomstandigheden zorgen momenteel voor vraagtekens in Canada bij de Formule 1-coureurs. Waar de race eerst kletsnat zou worden, leek het tot voor kort ineens droog te blijven. Nu begint het echter toch weer te miezeren. Antonelli: "We zien een beetje van alles. Het zou regenen tot de start van de race, maar dat is niet gebeurd. Het is koud en winderig. De wind staat anders dan gisteren en de temperatuur van de baan is anders." Het belooft dus een schaakspel te worden in Montreal.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Waarom F1 voor de Nederlandse kijker nóg duurder kan worden door de Viaplay-overname
- Gisteren 10:28
- 3
'Monza sleept Sprint-privilege binnen: F1-weekenden tot en met 2029 worden omgegooid'
- 6 juli 2026 14:15
Horner claimt succes Red Bull na vertrek: 'Als ik niet was vervangen dan was het hetzelfde'
- 22 minuten geleden
Seizoen 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'
Waarom F1 voor de Nederlandse kijker nóg duurder kan worden door de Viaplay-overname
Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk"
Net binnen
Horner claimt succes Red Bull na vertrek: 'Als ik niet was vervangen dan was het hetzelfde'
- 22 minuten geleden
Leclerc maakt eerste meters op gloednieuwe Madring in Spanje | F1 Shorts
- 57 minuten geleden
- 46
Nieuwe raketaanvallen in Midden-Oosten zetten mogelijk opnieuw streep door GP Bahrein
- 1 uur geleden
Vasseur houdt boot af over contractverlenging Hamilton: 'Nog niet het moment'
- 2 uur geleden
- 1
Kelly Piquet openhartig over relatie met Verstappen: 'Dat zegt hij altijd tegen mij'
- 2 uur geleden
O'Ward zet streep door reserverol bij F1-team McLaren: 'Ik geef er niets meer om'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 juli
Verstappen verkozen tot Driver Of The Day na tweede plaats in Oostenrijk
- 28 juni