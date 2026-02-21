Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Australië: tv, streams, live en gratis

Het lange wachten is bijna voorbij en dat betekent dat we ons langzaam maar zeker op kunnen gaan maken voor de aftrap van het F1-seizoen 2026 in Australië. Op het Albert Park Street Circuit zal de eerste Grand Prix van het jaar verreden gaan worden. En dat wil je natuurlijk niet missen - maar hoe en waar kijk je deze race? GPFans heeft de mogelijkheden - denk aan tv, streams en liveblog - voor de F1 Grand Prix van Australië voor je op een rij gezet.

Miljoenen F1-fans wereldwijd zitten te wachten op de start van het nieuwe seizoen. Met de intrede van de nieuwe reglementen én de komst van een elfde team in de vorm van Cadillac, is er weer genoeg om naar uit te kijken in 2026. Wie heeft er de zaakjes het beste voor elkaar? En zijn de nieuwe reglementen een succes - of wordt het toch een flop? Tijdens de seizoensopener in Australië zullen we hier voor het eerst voorzichtig een antwoord op gaan krijgen. Tussen 6 en 8 maart 2026 staat op het Albert Park Street Circuit het eerste F1-raceweekend van 2026 op het programma. En dat wil je absoluut niet missen. Maar waar en hoe kun je deze race nu volgen: op televisie, per stream of via een liveblog? GPFans heeft voor jou alle benodigde informatie voor de eerste Grand Prix van 2026 op een rij gezet.

Tijdschema F1 Grand Prix Australië 2026

De eerste F1-race van het 2026-seizoen is er eentje waar we met z'n allen reikhalzend naar uitkijken, maar het tijdschema verraadt dat je écht een liefhebber moet zijn als je alles live wil volgen. Het raceweekend in Melbourne is qua aanvangstijden alles behalve gunstig voor Nederlanders. Je zal je wekker uiterst vroeg - in sommige gevallen in het holst van de nacht - moeten zetten om niets te missen van het openingsspektakel. Op vrijdag 6 maart 2026 begint de eerste vrije training om 02:30 uur op het Albert Park Street Circuit. De tweede vrije training volgt diezelfde dag om 06:00 uur. De derde vrije training is op zaterdag 7 maart om 02:30 uur en de kwalificatie volgt enkele uren later om 06:00 uur. De hoofdrace, ofwel de Grand Prix, staat gepland voor zondag 8 maart om 05:00 uur.

Waar GP Australië live kijken op televisie?

Wil je het raceweekend in Melbourne live volgen via traditionele lineaire televisie, dan heb je in Nederland in principe maar één optie als je de volledige racesessies wilt kijken: Viaplay TV+. Met Viaplay TV+ geniet je live van alle Formule 1-sessies, maar krijg je ook toegang tot de belangrijkste voetbalwedstrijden uit de Premier League en de grote PDC darttoernooien. Viaplay TV+ kijk je exclusief bij Ziggo (op kanaal 432), Odido (kanaal 130) of Delta (kanaal 622). Voor dit kanaal dien je wel een abonnement af te sluiten bij één van bovengenoemde tv-aanbieders. Neem je genoegen met alleen de hoogtepunten, samenvattingen en F1-talkshows, dan kun je terecht bij het gratis basiskanaal Viaplay TV. Deze vind je bij Ziggo op kanaal 13, bij Odido op kanaal 13 en bij Delta op kanaal 22.

Viaplay TV en Viaplay TV+ kijk je via lineaire televisie

GP Australië online streamen en kijken met Viaplay

De meest gangbare manier om het F1-weekend in Australië live te bekijken, is per online stream. En dan kun je in Nederland bij twee aanbieders terecht: Viaplay en F1 TV. Beide partijen beschikken over de juiste rechten om hun diensten legaal aan te kunnen bieden in Nederland. Viaplay heeft de exclusieve uitzendrechten in Nederland, wat betekent dat zij de enige Nederlandstalige partij zijn waar je terecht kunt als je alle F1-sessies live en in hun volledigheid wil kunnen volgen. Je dient wel een abonnement af te nemen bij Viaplay om hun diensten te kunnen gebruiken. Gelukkig is er nu een tijdelijk aanbieding, waarbij het Viaplay Standaard-abonnement (zonder advertenties) af te nemen is voor slechts €179,- per jaar. Dit is omgerekend €14,92 per maand. Dit is normaal de prijs die je zou betalen voor het Basis-abonnement, waarbij je dus wél reclames zou krijgen tijdens de uitzendingen. Profiteer dus nu het nog kan!

Wanneer je een abonnement neemt bij Viaplay, kun je iedere Formule 1-sessie live volgen en krijg je ook toegang tot de voor- en nabeschouwingen. Daarnaast geniet je ook van andere sporten, zoals topvoetbal en darten, en kun je kijken naar tal van films, series en documentaires. Je kunt de content van Viaplay streamen op vrijwel alle moderne apparaten, zoals je smartphone, smart-tv, tablet of laptop.

Kijk de F1 live in 4K met F1 TV Premium

Wil je optimaal genieten van het Formule 1-spektakel, volledig in 4K met HDR, en wil je kunnen kiezen tussen Nederlands of - bijvoorbeeld - Engelstalig commentaar? Dan kun je het beste kiezen voor een abonnement op F1 TV Premium, de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Met déze tijdelijke aanbieding krijg je 15% korting op F1 TV Premium en betaal je maar €76,49 per jaar. Dat is omgerekend slechts €6,37 per maand! En daarmee krijg je werkelijk alles wat je hartje begeert. Zo kijk je de F1-sessies niet alleen in 4K met HDR, maar krijg je ook toegang tot meervoudige weergave en stream je maar liefst met één account op 6 apparaten tegelijkertijd.

Je krijgt met F1 TV Premium tevens toegang tot het volledige programma van de F2, F3, F1 Academy en de Porsche Supercup. Ook stream je alle F1-sessies zonder reclame, live en on demand. Je kunt tevens live meekijken met alle boordcamera's en meeluisteren met de verschillende teamradio's. Ook toegang tot live timing, archiefmateriaal en exclusieve programma's en documentaires zijn inbegrepen. En dat alles tijdelijk voor slechts €76,49 per jaar, vanwege de 15% kortingsactie op F1 TV Premium. Profiteer nu!

Met F1 TV Premium kijk je de F1-sessies in 4K HDR

F1 in Australië gratis volgen via liveblog

Heb je geen abonnement op één van de verplichte (streamings)diensten, zoals Viaplay en F1 TV, of ben je gewoonweg niet in de gelegenheid om de sessies op beeld te volgen, dan is er nog een eenvoudig en gratis alternatief: het liveblog van GPFans. Via ons liveblog word je van minuut tot minuut op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op de baan. Dit doen we door middel van korte tekstberichten én audiovisuele updates. Zo blijf je live én gratis eenvoudig op de hoogte van de gebeurtenissen in Australië. Het liveblog verschijnt automatisch ongeveer een uur voor aanvang van iedere sessie op onze website.

Kijk de F1 met volledige privacy en bescherming via ExpressVPN

Versterk je set-up met een abonnement van ExpressVPN. Hiermee zorg jij dat je een aantal zekerheden inbouwt en je ongestoord van het Formule 1-spektakel kunt genieten. Zo kun je met een ExpressVPN-account namelijk gewoon gebruik blijven maken van je F1 TV- of Viaplay-abonnement wanneer je op vakantie bent in het buitenland. Normaliter werken deze diensten dan vaak niet, maar met de VPN van ExpressVPN wél. Daarnaast geniet je van optimale privacy en veiligheid. Kijk je de F1-race op een vliegveld, in de trein of vanuit een hotelkamer? Vaak zijn de wifinetwerken op deze locaties onveilig. Een VPN fungeert dan als een 'safety car' voor je data; het creëert een beveiligde tunnel zodat hackers op hetzelfde netwerk je inloggegevens van Viaplay of je bankgegevens niet kunnen onderscheppen.

Je data en privacy zijn volledig beschermd, waardoor je naar hartenlust kunt genieten van de F1, waar je ook bent op de wereld. En nog een extra voordeel: je kunt je VPN-account op meerdere apparaten tegelijk gebruiken. Je kunt 'm dus eenvoudig delen met familie en vrienden. Sluit nu direct een ExpressVPN-abonnement af met tijdelijk 73% korting. Hierdoor heb je al een abonnement vanaf €2.99 per maand.

100% veiligheid, snelheid én privacy met ExpressVPN

