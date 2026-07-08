Norris wilde oude Schumacher-truc toepassen tijdens slotfase Silverstone
Norris wilde oude Schumacher-truc toepassen tijdens slotfase SilverstoneMaak ons je Google-favoriet
Lando Norris wilde afgelopen zondag in Silverstone een slimmigheidje uitvoeren, zo blijkt uit de boordradio. De regerend kampioen wilde een actie van Michael Schumacher nadoen, maar werd op de boordradio uiteindelijk tegengehouden door race-engineer Will Joseph.
Afgelopen weekend in Silverstone eindigde de race met een anticlimax, omdat de safety car uiteindelijk tot het einde van de wedstrijd buiten bleef. Voor winnaar Charles Leclerc had dat nog verkeerd kunnen aflopen, want Norris bleek tijdens de race een plannetje te hebben bedacht. De Engelsman wilde namelijk een actie van Schumacher herhalen. De Duitser reed in 1998 door de pitstraat en kwam daardoor als eerste over de streep, omdat de pitstraat korter was dan het circuit, ook op de oude lay-out. 'Schumi' gaf destijds aan dat hij simpelweg zijn tien seconden stop-and-go-penalty wilde inlossen, maar won daarmee dus ook de race.
Norris hoort dat trucje niet mag
Norris kwam in Silverstone uiteindelijk als vierde over de streep en rook in de laatste ronde een kans om de pitstraat in te duiken. Toch wilde de regerend kampioen controleren of dit überhaupt wel was toegestaan. "Is het nog toegestaan om naar de pitbox te gaan? Kun je de race winnen vanuit de pitstraat?", vroeg hij aan race-engineer Joseph. Die kwam vervolgens met een duidelijk antwoord: "Nee, dat kan niet." Waarop Norris duidelijk baalde: "Jammer..."
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