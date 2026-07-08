close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lando Norris, generic, McLaren, 2026, British GP

Norris wilde oude Schumacher-truc toepassen tijdens slotfase Silverstone

Lando Norris, generic, McLaren, 2026, British GP — Foto: © IMAGO

Norris wilde oude Schumacher-truc toepassen tijdens slotfase Silverstone

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Lando Norris wilde afgelopen zondag in Silverstone een slimmigheidje uitvoeren, zo blijkt uit de boordradio. De regerend kampioen wilde een actie van Michael Schumacher nadoen, maar werd op de boordradio uiteindelijk tegengehouden door race-engineer Will Joseph.

Afgelopen weekend in Silverstone eindigde de race met een anticlimax, omdat de safety car uiteindelijk tot het einde van de wedstrijd buiten bleef. Voor winnaar Charles Leclerc had dat nog verkeerd kunnen aflopen, want Norris bleek tijdens de race een plannetje te hebben bedacht. De Engelsman wilde namelijk een actie van Schumacher herhalen. De Duitser reed in 1998 door de pitstraat en kwam daardoor als eerste over de streep, omdat de pitstraat korter was dan het circuit, ook op de oude lay-out. 'Schumi' gaf destijds aan dat hij simpelweg zijn tien seconden stop-and-go-penalty wilde inlossen, maar won daarmee dus ook de race.

Norris hoort dat trucje niet mag

Norris kwam in Silverstone uiteindelijk als vierde over de streep en rook in de laatste ronde een kans om de pitstraat in te duiken. Toch wilde de regerend kampioen controleren of dit überhaupt wel was toegestaan. "Is het nog toegestaan om naar de pitbox te gaan? Kun je de race winnen vanuit de pitstraat?", vroeg hij aan race-engineer Joseph. Die kwam vervolgens met een duidelijk antwoord: "Nee, dat kan niet." Waarop Norris duidelijk baalde: "Jammer..."

Gerelateerd

Lando Norris Charles Leclerc Silverstone Grand Prix van Groot-Brittannië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Red Bull zocht grens op met Macarena-vleugel: oorzaak DNF Verstappen ontdekt

Red Bull zocht grens op met Macarena-vleugel: oorzaak DNF Verstappen ontdekt

  • Vandaag 15:12
Waché duidelijk over situatie Verstappen: 'Moeten auto geven waarmee hij kan winnen'

Waché duidelijk over situatie Verstappen: 'Moeten auto geven waarmee hij kan winnen'

  • Vandaag 14:29
  • 4
Van Gerwen neemt het op voor Verstappen: "Dan wint hij met vijf vingers in zijn neus"

Van Gerwen neemt het op voor Verstappen: "Dan wint hij met vijf vingers in zijn neus"

  • 6 juli 2026 16:46
  • 12
Italiaanse media loven Leclerc en Antonelli op Silverstone en geven Red Bull schuld van DNF Verstappen

Italiaanse media loven Leclerc en Antonelli op Silverstone en geven Red Bull schuld van DNF Verstappen

  • 6 juli 2026 09:33
  • 7
'Ontsnappingsclausule Verstappen geactiveerd: top drie officieel buiten bereik'

'Ontsnappingsclausule Verstappen geactiveerd: top drie officieel buiten bereik'

  • 5 juli 2026 20:45
  • 11
Verstappen onthult dat hij Red Bull had gewaarschuwd vóór Britse GP: "Ik zei het nog"

Verstappen onthult dat hij Red Bull had gewaarschuwd vóór Britse GP: "Ik zei het nog"

  • 5 juli 2026 20:21
  • 10

Net binnen

19:32
Waché baalt van DNF Verstappen, maar prijst Hadjar: "Goed werk geleverd"
18:01
Button begrijpt stappen van kamp-Verstappen: 'Heel vreemde sfeer bij Red Bull'
17:16
Video
VIDEO | 'Verstappen dicht bij driejarige McLaren-deal' | GPFans Recap
16:41
Provider grijpt in en haalt RTL Duitsland definitief uit aanbod wegens Formule 1-beelden
15:55
'Ferrari mag als eerste team meters maken op gloednieuw F1-circuit in Madrid'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was overtuigd van transfer

Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was

Vandaag 13:24 9
'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande' Max Verstappen

'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'

Vandaag 11:20 20
Waarom F1 voor de Nederlandse kijker nóg duurder kan worden door de Viaplay-overname Video

Waarom F1 voor de Nederlandse kijker nóg duurder kan worden door de Viaplay-overname

Vandaag 10:28 3
Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk" Max Verstappen

Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk"

Vandaag 08:59 18
Ontdek het op Google Play
x