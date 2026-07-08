Button begrijpt stappen van kamp-Verstappen: 'Heel vreemde sfeer bij Red Bull'
Button begrijpt stappen van kamp-Verstappen: 'Heel vreemde sfeer bij Red Bull'Maak ons je Google-favoriet
Volgens wereldkampioen van 2009, Jenson Button, doet de manager van Max Verstappen er verstandig aan om zijn opties open te houden en met andere teams in gesprek te gaan. De Brit stelt dat de Nederlander momenteel in een lastig dilemma zit vanwege de tegenvallende prestaties van Red Bull Racing en het vertrek van belangrijke mensen binnen het team, zo vertelt de analist tegenover Sky Sports F1.
De onrust rondom de viervoudig wereldkampioen neemt de laatste tijd flink toe. Verstappen ligt nog vast tot en met het einde van 2028, maar door zijn huidige zevende plaats in het kampioenschap kan een ontsnappingsclausule voor volgend seizoen mogelijk worden geactiveerd. Red Bull beleeft een moeizaam seizoen met de RB22, die kampt met aerodynamische problemen en een haperende achtervleugel. Na twee zware incidenten op rij noemde Verstappen de roterende vleugel op Silverstone onlangs "super gevaarlijk".
Vreemde sfeer
Daarnaast ziet Red Bull meerdere belangrijke personen vertrekken. Zo werd onlangs bekend dat race-engineer Gianpiero Lambiase de overstap naar McLaren maakt. Button begrijpt dan ook dat de druk op het team toeneemt. "Ik denk dat het team enorm onder druk staat om Max te behouden", aldus de Brit. "Met de prestaties die ze hebben geleverd en de hoeveelheid mensen die het team hebben verlaten, zijn de mensen met wie Max zich had omringd allemaal weg. Het is dus een heel vreemde sfeer voor hem", legt de Aston Martin-ambassadeur uit.
'Contracten zeggen niets'
Raymond Vermeulen, de manager van de 28-jarige coureur, houdt daarom de opties voor de toekomst nauwlettend in de gaten. Button steunt die aanpak volledig. "Zijn manager heeft er goed aan gedaan om met andere teams te praten en ik weet zeker dat er een paar mogelijkheden zullen zijn", vervolgt hij. Hoewel de meeste topteams hun line-ups voor volgend seizoen al lijken te hebben vastgelegd, hecht Button daar weinig waarde aan. "Iedereen staat onder contract, maar wie weet hoeveel dat waard is?", stelt hij kritisch.
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