Binnenkort zal de Nederlandse tak van Viaplay vallen onder Viaplay. DPG Media heeft dit namelijk overgenomen, naar verluidt voor 142 miljoen euro. De uitzendrechten en programma's van Viaplay zullen overgaan naar Videoland en daar valt dus ook de Formule 1 onder. Maar wat betekent dat voor de Nederlandse F1-kijker?

Vanaf wanneer Viaplay onder Videoland zal vallen, is nog niet bekend. Bij dit soort grote overnames moet het eerst door toezichthouders goedgekeurd worden, maar de verwachting is dat dit voor aanvang van het Formule 1-seizoen van 2027 is gebeurd. Viaplay heeft sinds 2022 de uitzendrechten van de koningsklasse van de autosport in handen, nadat het Zweedse bedrijf meer wist te bieden dan VodafoneZiggo, waar natuurlijk Ziggo Sport onder valt.

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Viaplay worstelt en blijft prijzen opkrikken

Er zijn echter constant problemen geweest, op technisch en op financieel vlak. Viaplay heeft vanaf het begin af aan geworsteld, ook al betaalde je als kijker meer voor Viaplay dan voor Ziggo Sport. En de Scandinavische streamingdienst zelf heeft ook flink de prijzen opgekrikt in de afgelopen vier en een half jaar. Waar een abonnement eerst nog €13,99 per maand was, ben je nu €21,99 per maand kwijt, als je zonder reclame wilt kijken. Toen Viaplay in november 2020 een vijfjarenplan uitbracht, had het nog het doel om in 2025 maar liefst 10,5 miljoen abonnees te hebben in de kernlanden waar het bedrijf actie is. In 2023, toen er 6,5 miljoen abonnees waren, ging dit doel zelfs nog omhoog naar 12 miljoen abonnees, maar het aantal abonnees is sindsdien juist relatief sterk gedaald. Naar schatting zijn er 600.000 tot 700.000 klanten in Nederland.

Kosten van ten minste 150 miljoen euro per jaar

Dat alles van de Formule 1 straks onder Videoland valt, kan alleen maar duurder uitpakken van de Oranjefans. Toen Viaplay begon met het uitzenden van de Formule 1, zouden de rechten ervan 30 miljoen euro per jaar hebben gekost, maar tegenwoordig is dat naar verluidt 45 miljoen euro per jaar. Tel de rechten van het PDC darts, de Premier League en andere sporten erbij op evenals het personeel, zoals presentatoren, commentatoren en analisten naast het achtergrondpersoneel, en de hele IT-afdeling. Dan kan Viaplay ruw geschat aantikken tegen kosten van 150 miljoen euro per jaar.

Met die ruwe schatting in het achterhoofd en met een abonnementsprijs van €21,99 per maand, zou Viaplay tegen een minimaal winstje aankijken van een paar miljoen en, zoals het bedrijf zelf heeft toegegeven, worstelen ze financieel. Videoland zal straks die kosten van 150 miljoen euro per jaar op zich moeten nemen, maar een basisabonnement daar kost momenteel slechts €6,99 per maand. Als iedereen die nu Viaplay heeft, zijn of haar abonnement niet annuleert en overstapt naar Videoland, maar de prijs van het basisabonnement blijft hetzelfde, dan komt er slechts 50 miljoen euro per jaar extra in het laadje. En dat terwijl ze kosten van 150 miljoen op zich nemen.

Opties voor Videoland

Dat moet dus anders gaan worden. Videoland heeft daarbij twee opties: de eerste optie is dat alle gebruikers van Videoland mee moeten betalen, omdat het aanbod uitgebreid wordt met sporten als de Formule 1. Dan kun je erop rekenen dat het ten minste twee keer zo duur wordt, wil Videoland de kosten van Viaplay kunnen dragen zonder extra investeerders - slecht nieuws voor de huidige Videoland-gebruiker, maar misschien goed nieuws voor de huidige Viaplay-gebruiker. Aangezien de huidige geschatte 1,7 miljoen Videoland-abonnees gaan meebetalen aan de Formule 1, zal het bedrijf iets minder afhankelijk zijn van de slechts zes- à zevenhonderdduizend man die bij Viaplay vandaan komt. Het goedkoopste abonnement van Videoland kan dan tussen €6,99 en €21,99 komen.

De tweede optie is dat sporten op Videoland als compleet aparte pakketten zouden worden aangeboden. Dit zou een nieuwe mogelijkheid worden op Videoland, maar op andere streamingdiensten gebeurt het al wel. Kijk naar HBO Max dat apart nog Eurosport aanbied. In dit geval zouden huidige Videoland-abonnees er geen last van hebben, maar wordt de Formule 1 nóg duurder om te kijken. Zo'n extra F1-pakket zou je alleen kunnen aanschaffen, als je met zo'n basisabonnement begint.

Echter, uiteindelijk blijft de beste optie voor de Nederlandse Formule 1-fan om je aan te sluiten bij F1 TV. Dat is de goedkoopste, legale mogelijkheid om alle sessies en de Grands Prix te volgen. Het is echter nog maar de vraag of F1 TV beschikbaar blijft, wanneer Videoland Viaplay overneemt. In sommige andere landen wordt het geblokkeerd. F1 TV is helemaal geen mogelijkheid in het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, en in de Verenigde Staten krijg je er alleen toegang voor als je nog eens extra betaalt voor Apple TV.

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