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Leclerc at Silverstone

F1 Driver Of The Day 2026: Leclerc beloond na fantastische race op Silverstone

Leclerc at Silverstone — Foto: © IMAGO
6 reacties

F1 Driver Of The Day 2026: Leclerc beloond na fantastische race op Silverstone

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Net als de voorgaande jaren kunnen de fans ook tijdens iedere race van het Formule 1-seizoen 2026 weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.

Leclerc beloond met publieksprijs

Charles Leclerc beleefde zondag in Engeland de beste race van dit seizoen na alle ellende die hij dit jaar voorlopig heeft meegemaakt. De coureur uit Monte Carlo scoorde een puike overwinning in een dominant weekend. De fans waren duidelijk onder de indruk van de overwinning en beloonden Hamilton met de bekroning tot Driver of the Day. Hij kreeg maar liefst 26.8% van de stemmen. Lewis Hamilton, die als derde over de streep kwam op Silverstone kreeg 19 procent van de stemmen, Max Verstappen, de man die teleurstellend vanaf een podiumplek in de grindbak eindigde, kreeg 16% van de stemmen en kwam voor Kimi Antonelli (11.8%) en George Russell (4.5%) terecht.

Driver Of The Day 2026

RaceDriver Of The DayFinishpositieStemmen
GP AustraliëMax Verstappen630.0%
GP ChinaKimi Antonelli123.4%
GP JapanOscar Piastri227.4%
GP MiamiMax Verstappen526.3%
GP CanadaLewis Hamilton227.7%
GP MonacoKimi Antonelli122.4%
GP Barcelona-CataloniëLewis Hamilton151.9%
GP OostenrijkMax Verstappen239.6%
GP Groot-BrittanniëLeclerc126.8%
GP België
GP Hongarije
GP Nederland
GP Italië
GP Spanje
GP Azerbeidzjan
GP Singapore
GP Verenigde Staten
GP Mexico-Stad
GP São Paulo
GP Las Vegas
GP Qatar
GP Abu Dhabi

Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?

De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.

Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?

Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.

Krijgt de Driver Of The Day een prijs?

Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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