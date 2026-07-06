Op X is er maandag de nodige commotie ontstaan over een vermeende 'grote aankondiging' die later vandaag zal volgen in de Formule 1. Door alles wat er dit weekend bij Red Bull gebeurd is, gaan vele ogen automatisch richting Max Verstappen. Erik van Haren vindt daar het zijne van.

Deze maandag is er een hoop te doen op het social media-platform X, waar meerdere journalisten hintende berichten plaatsten over een mogelijke grote aankondiging later vandaag. Will Buxton en Thomas Maher plaatsten iets op het medium, waardoor fans meteen in vuur en vlam stonden. Door alles wat er op zondag gebeurd is in Engeland, gingen bij velen de ogen direct richting Max Verstappen. Zo werd er meteen gesproken over een mogelijke overgang naar McLaren of Mercedes.

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Hearing a big announcement is on the way before the end of the day. If it is what I think it is, it’s absolutely massive. — Will Buxton (@wbuxtonofficial) July 6, 2026

Vaguetweeting isn't my favourite thing in the world, but...



??? #F1 — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) July 6, 2026

Van Haren reageert

Het is iets waar de doorgaans over Red Bull en Verstappen zeer goed geïnformeerde Van Haren een broertje dood aan heeft. In de Telegraaf Formule 1-podcast laat hij zijn frustraties even los én lijkt hij meteen korte metten te maken met een rigoureuze Verstappen-transfer: "Van één ding word ik helemaal gek. Je hebt Will Buxton, voor veel mensen bekend van Drive to Survive en volgens mij werkt hij nu voor de IndyCar in Amerika om het daar recht te houden. Die Twittert dan, daar heb ik zo'n hekel aan als iemand dat doet en er zijn wel meer journalisten die daar een handje van hebben, maar daardoor krijg ik allemaal berichten. Die Twittert dus vanmiddag dit. Nu gaan allemaal mensen mij berichten. Na gister denkt iedereen nu daardoor dat Max Verstappen vertrekt bij Red Bull, door dit soort mensen. Daar word je helemaal gek van. Iedereen wil maar scoren. Even een inkijkje en wat frustratie."

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