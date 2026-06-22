Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
Lando Norris sluit uit dat hij net als Lewis Hamilton tot in de veertig actief blijft in de Formule 1. De regerend wereldkampioen wil de koningsklasse in de toekomst eerder verlaten om een gezin te stichten. Hoewel de coureur van McLaren nog een langlopend contract heeft, benadrukt hij dat hij niet zijn halve leven in een racewagen wil doorbrengen.
Norris, bezig aan zijn achtste seizoen in de koningsklasse, sprak zich over zijn toekomst uit, nadat hij werd geconfronteerd met de opmerkelijke statistieken van zijn landgenoot Hamilton. De 41-jarige coureur van Ferrari begon zijn carrière in 2007 en jaagt nog altijd op een recordbrekende achtste wereldtitel. Met inmiddels 387 officiële starts achter zijn naam hoeft Hamilton op de eeuwige ranglijst alleen de 44-jarige Fernando Alonso met 432 starts voor zich te dulden. Van een naderend afscheid is bij Hamilton geen sprake, aangezien hij nog tot minimaal eind volgend jaar vastligt bij de Italiaanse renstal en hij in topvorm is.
Leven buiten de Formule 1
Voor Norris is een dergelijk lang traject echter uitgesloten. Gevraagd of hij zichzelf op de leeftijd van Hamilton nog ziet racen, is zijn antwoord stellig. "Geen schijn van kans", aldus de regerend wereldkampioen die dit seizoen met startnummer 1 rijdt, tegenover ESPN. "Misschien heb ik het mis. Maar ik wil kinderen en ik wil hier weg", vervolgt hij. Helemaal uit de paddock verdwijnen doet hij naar eigen zeggen wellicht niet. "Ik hoop dat mijn kinderen in de Formule 1 terechtkomen, dus misschien loop ik hier in de toekomst nog wel rond, en ik zal altijd van racen blijven houden."
Ondanks zijn duidelijke toekomstvisie stelt de McLaren-coureur zijn fans gerust dat een vertrek nog niet direct aan de orde is. Hij tekende begin in 2024 nog een meerjarige verbintenis die hem tot ten minste eind volgend jaar in Woking houdt. "Het is niet zo dat ik hier binnenkort wegga", verduidelijkt Norris. "Ik heb nog steeds een lang contract en ik wil nog veel meer bereiken in de Formule 1, maar gewoon niet tot mijn veertigste. Ik wil niet mijn halve leven in auto's rijden. Ik wil eropuit trekken en mijn leven leiden door andere dingen te doen." Hij voegt daaraan toe dat hij volop geniet van zaken buiten de autosport en dat het leven simpelweg niet heel lang is.
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