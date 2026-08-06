Fotograaf weerspreekt bewering Verstappen, 'Red Bull blijft geïnteresseerd in Bearman' | GPFans Recap
Fotograaf weerspreekt bewering Verstappen, 'Red Bull blijft geïnteresseerd in Bearman' | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
Nog even volhouden en voor je het weet is de Dutch Grand Prix al begonnen. En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.
Er is veel te doen om de F1-kalender. Er hangt een groot vraagteken boven niet alleen de races in Qatar en Abu Dhabi aan het einde van het huidige seizoen, maar alle wedstrijden in het Midden-Oosten volgend jaar. De koningsklasse van de autosport zou echter al een back-upplan hebben en heeft vier circuits op het oog die zouden kunnen invallen. Ondertussen hoopt Lewis Hamilton nog altijd op een Grand Prix in Afrika op de kalender. Verder zijn er uitspraken gedaan over het gedrag van Hamilton en Max Verstappen in de paddock die nu weerlegt zijn door de bekende fotograaf Kym Illman, gaat Aston Martin nog een aantal enorme stappen zetten en blijft Red Bull geïnteresseerd in de diensten van Haas-coureur Ollie Bearman.
Hamilton herhaalt F1 in Afrika-droom: "Mooiste plek ter wereld"
Voor Lewis Hamilton is het hoog tijd dat de Formule 1 terugkeert naar Afrika. De 41-jarige coureur stelt dat de sport op alle andere continenten actief is en dat een race op Afrikaanse bodem zijn ultieme droom is. "Iedereen weet het, ik praat er al eeuwen over. We zijn op alle andere continenten, behalve Afrika, en dat is waar mijn afkomst ligt", vertelde Hamilton bij Esses Magazine. De nummer twee uit de huidige WK-stand heeft het continent al veelvuldig verkend. "Dat is de plek waar ik van droom. Ik ben tot nu toe in tien verschillende landen in Afrika geweest en ik probeer er vaker heen te gaan, maar het is de mooiste plek ter wereld." Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton en een race in Afrika.
Enorme inhaalslag Aston Martin: naast nieuwe motor ook upgrades in Zandvoort, Monza en Bakoe
Lance Stroll is optimistisch over de recente ontwikkelingen bij Aston Martin. Volgens de Canadees heeft het team eindelijk de weg omhoog gevonden dankzij de recente upgrades, waarbij er in feite met een 'B-spec'-auto wordt gereden. Er wordt met vertrouwen uitgekeken naar de komende raceweekenden op de kalender. Voor de Dutch Grand Prix op Zandvoort en de daaropvolgende Grands Prix in Monza en Bakoe staan er naast een nieuwe krachtbron namelijk ook nog diverse aerodynamische upgrades op de planning. Lees hier het hele artikel over de ontwikkelingen bij Aston Martin.
'F1 heeft vier klassieke circuits als back-up voor 2027 bij onrust Midden-Oosten'
De Formule 1 houdt serieus rekening met de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten en zou circuits op het oog hebben als mogelijke invallers voor het seizoen 2027. Mocht de geopolitieke situatie verdere annuleringen noodzakelijk maken, dan komen er naar verluidt vier circuits in aanmerking om de gaten op de kalender op te vullen. De zoektocht naar alternatieve locaties komt niet uit de lucht vallen. Eerder dit jaar zag de koningsklasse van de autosport zich al genoodzaakt om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië te schrappen vanwege de regionale instabiliteit. Tevens hangt er een vraagteken boven Qatar en Abu Dhabi. Lees hier het hele artikel over het back-upplan van de Formule 1.
F1-fotograaf weerspreekt beweringen over Hamilton en Verstappen: 'Dat is écht niet zo'
Volgens Kym Illman klopt er niets van de recente beweringen van Otmar Szafnauer over het gedrag van Lewis Hamilton en Max Verstappen. De bekende F1-fotograaf stelt dat de Ferrari-coureur zijn aankomst op het circuit helemaal niet afstemt op de media en dat de Limburger bovendien zelden als eerste aanwezig is. "Op sommige van die dagen doet hij zelfs moeite om de media te ontwijken, zoals op dag drie in Silverstone dit jaar toen hij via de achterkant naar binnen glipte", begon Illman over Hamilton op zijn eigen social media uit te leggen. Lees hier het hele artikel over Kym Illman die reageert op de uitspraken van Otmar Szafnauer.
'Red Bull nog steeds geïnteresseerd in Bearman': "Hij kan niet bij Haas blijven"
Red Bull Racing heeft volgens Sky Sports F1 opnieuw interesse getoond in Ollie Bearman. De Haas-coureur komt mogelijk in de verleiding om de Ferrari-familie te verlaten voor een overstap naar Racing Bulls. Hoewel Bearman hoopt op een stoeltje bij het fabrieksteam van Ferrari, lijkt er op de korte termijn weinig perspectief te zijn bij de Scuderia, terwijl hij zijn geduld bij Haas zou kunnen verliezen. "Ik denk dat Ollie Bearman op de markt is, omdat hij niet bij Haas kan blijven, als Haas niet de financiering krijgt die ze nodig hebben om hem en Esteban Ocon een auto te geven die ze fatsoenlijk kunnen besturen zonder inconsistenties", begon Sky Sports F1-commentator David Croft. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Ollie Bearman.
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