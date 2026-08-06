Volgens Nikolas Tombazis is het onmogelijk om Formule 1-coureurs de volledige controle te geven over het inzetten van hun elektrische energie binnen het huidige technische tijdperk. Het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA stelt dat de inzet van complexe algoritmes voor het batterijmanagement een noodzakelijk kwaad is om de efficiëntie van de hybride krachtbronnen te waarborgen, al begrijpt hij de groeiende frustratie onder de rijders in dit seizoen van 2026 goed.

De discussie over de mate van automatisering bereikte onlangs een kookpunt na de F1 Grand Prix van België, waar pijnlijk duidelijk werd hoeveel invloed zelflerende software heeft op de uiteindelijke rondetijden. Coureurs als Max Verstappen en Oscar Piastri uitten eerder al felle kritiek op de systemen, omdat de algoritmes hun natuurlijke rijgedrag zouden inperken en hen soms verrassen door zelfstandig energie in te houden of juist vrij te geven op cruciale momenten. Onder de huidige reglementen van 2026 levert de MGU-K een aanzienlijk vermogen van 350 kW, waardoor het strategisch inzetten van die elektrische kracht nog bepalender is geworden.

Artikel gaat verder onder video

Tombazis begrijpt kritiek van de coureurs

"Hun opmerkingen zijn begrijpelijk", begint Tombazis bij The Race, die de frustraties snapt. "Ik denk dat hun opmerkingen een gevolg zijn van het feit dat energie beperkt is. Daardoor wordt de manier waarop je dat het beste beheert superkritiek, net als de verschillende strategieën die nu moeten worden ingezet om dat te doen." Maar het volledig in eigen hand nemen van de systemen is geen werkbare oplossing. "Ik denk niet dat je naar dat uiterste zou kunnen gaan, want als het voor de coureur echt een kwestie van aan-uit zou zijn wanneer ze maar willen en zoveel ze maar willen, dan zouden ze alle energie bij het uitkomen van de bocht voor een zeer beperkte tijd gebruiken. De effecten waar men over klaagt zouden dan juist duidelijker zijn."

Related image

Geen volledige controle mogelijk

Daarnaast wijst de Griekse engineer op de strikte kaders die de FIA heeft opgesteld om de Formule 1 betaalbaar te houden en een technologische wapenwedloop tussen de teams te voorkomen. Daarom is er onder meer een limiet van vier megajoule ingesteld voor de maximale netto verandering in de laadtoestand van de batterij per ronde. "Ten tweede zijn er beperkingen over hoeveel energie je kunt inzetten of kunt terugwinnen, de zogenaamde SOC of state of charge-delta. Dat soort limieten zijn er om een wapenwedloop te voorkomen en te zorgen dat teams niet met een nog grotere batterij komen."

Het handmatig managen van al deze complexe systemen en limieten is volgens de FIA-topman simpelweg te veel gevraagd van de coureurs tijdens een race op hoge snelheid. De software neemt hen juist het rekenwerk uit handen dat nodig is om binnen de wettelijke kaders van de Formule 1 te blijven zonder de batterij voortijdig leeg te trekken. "Omdat we niet wilden dat teams een batterij moesten maken die twee keer zo groot is, waardoor de auto's weer zwaar zouden worden, denk ik niet dat coureurs al deze parameters rationeel kunnen beheersen", besluit Tombazis.

Gerelateerd