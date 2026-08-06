Kelly Piquet grote afwezige tijdens babyshower van eigen zus
Kelly Piquet grote afwezige tijdens babyshower van eigen zusMaak ons je Google-favoriet
Terwijl Max Verstappen momenteel geniet van een welverdiende pauze in het Formule 1-seizoen, was het afgelopen zondag groot feest bij zijn schoonfamilie. Julia Piquet, de zus van Kelly Piquet, vierde samen met vrienden en familie haar babyshower. Grote afwezige? Kelly zelf.
Het aanstaande ouderschap werd afgelopen weekend groots gevierd. Tijdens het feest konden de aanwezigen genieten van een zwembadfeest met speciale cocktails, diverse hapjes en een uitgebreid fotomoment. Daarnaast kregen de gasten de mogelijkheid om babyrompertjes te personaliseren en een eigen bloemenboeket samen te stellen, waarna Suarez en Piquet gezamenlijk de taart aansneden.
Kelly Piquet schittert door afwezigheid
Opvallend genoeg was de 37-jarige Kelly Piquet zelf niet aanwezig bij het feest van haar zus. De vriendin van Verstappen deelde via sociale media foto's vanaf een andere locatie. De influencer en haar gezin vieren momenteel vakantie; een reis die begon op Sardinië aan boord van het jacht van de Red Bull Racing-coureur en zich inmiddels heeft verplaatst naar de Portugese kust. Ook hun in 2025 geboren dochtertje Lily is mee tijdens deze zomerse trip.
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